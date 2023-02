Una discarica nera fronte stagno 

A Santa Giusta la montagna di pneumatici presente nel piazzale del distributore in via Giovanni XXIII, che dà il benvenuto a chi arriva nel paese lagunare, fa discutere e non poco. I primi ad alzare la voce sono i pescatori che da mesi hanno chiesto l’intervento di più Enti per far rimuovere la discarica.

Non è sicuramente un bel biglietto da visita per chi arriva dalla Statale 131, ma quel cumulo di pneumatici lì può stare. Secondo la normativa infatti un cumulo di vecchie gomme d’auto può stare all’aperto se non supera i trenta quintali. Peso che, a detta dei carabinieri e della Forestale, all’ingresso di Santa Giusta non si raggiunge.

Non è sicuramente un bel biglietto da visita per chi arriva dalla Statale 131, ma quel cumulo di pneumatici lì può stare. Secondo la normativa infatti un cumulo di vecchie gomme d’auto può stare all’aperto se non supera i trenta quintali. Peso che, a detta dei carabinieri e della Forestale, all’ingresso di Santa Giusta non si raggiunge.

E pazienza se a pochi metri c’è l’ingresso dell’ittiturismo gestito dai pescatori che lavorano nello stagno.

Il caso

A Santa Giusta la montagna di pneumatici presente nel piazzale del distributore in via Giovanni XXIII, che dà il benvenuto a chi arriva nel paese lagunare, fa discutere e non poco. I primi ad alzare la voce sono i pescatori che da mesi hanno chiesto l’intervento di più Enti per far rimuovere la discarica.

Adesso però tenterà di trovare una soluzione il Comune, proprietario dell’intera area, sia dello spazio dove si trova il ristorante sia di quello dove è presente il distributore.

La discarica

I pescatori che gestiscono l’ittiturismo però non ci stanno e alzano la voce: «Non discutiamo sul fatto che le gomme possano stare lì, ma sicuramente non in quel modo - commenta Manuele Cossu, presidente del Consorzio pesca che gestisce l’ittiturismo - Anche noi ci siamo documentati tramite i nostri legali e per legge le gomme devono essere sistemate dentro un cassone. Così come sono non regalano una bella cartolina per chi arriva nel nostro ristorante, oltre ad essere pericolose. E se scoppiasse un incendio? Sarebbe la fine. A pochi metri di distanza ci sono sia dei bomboloni di gas ma anche diverse auto parcheggiate da tempo e senza targa. È un degrado totale. Spero che qualcuno intervenga anche perché altrimenti non so quanto conviene tenere aperto l’ittiturismo. Siamo sempre noi a pulire ogni volta il piazzale».

Manuele Cossu fa sapere che la prossima settimana incontrerà gli amministratori comunali per rinnovare la concessione della struttura: «Parleremo anche di questo problema e se non verrà risolto non escludo di rinunciare alla gestione del ristorante. Se tutti i distributori che fanno anche il cambio gomme abbandonassero i pneumatici in strada sarebbe uno scempio. Questo infatti succede solo a Santa Giusta».

Il Comune

Intanto, il primo cittadino di Santa Giusta, Andrea Casu, fa sapere che proprio in questi giorni sta lavorando per tentare di eliminare la discarica: «Gli uffici comunali stanno mettendo nero su bianco il nuovo contratto tra il Comune e il gestore del distributore, visto che la scadenza della concessione è vicina. Nel documento ci saranno delle modifiche, tra cui l’obbligo di eliminare tutte quelle gomme a ridosso del ristorante, ma soprattutto all’ingresso del paese. Per la nostra cittadina non si tratta di un bel biglietto da visita. Io devo tutelare anche la nostra comunità».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata