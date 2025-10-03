Una discarica nell’ex campo da bocce di via Barbagia 

È stato prima sporcato poi ripulito da ignoti il parchetto che fa angolo tra le vie Barbagia, Logudoro e Marconi. Per qualche giorno la piazzetta, che un tempo ospitava un piccolo campo da bocce e su cui si affaccia un murale dell’artista “Manu invisible”, ha accolto una vera e propria discarica a cielo aperto. In piena notte gli incivili hanno abbandonato un divanetto, bidoni di tinta vuoti, vecchi infissi e resti di mobilia ammalorati, trasformando la piazzetta in un immondezzaio.

A oggi chi sia stato è un mistero: «Appena abbiamo avviato le indagini per rintracciare i responsabili - dice Danilo Piras, comandante della Polizia locale - nel giro di 24 ore i rifiuti sono magicamente spariti e l’area ripulita. Gli autori di tutto ciò, al momento, ci risultano sconosciuti».

Una piaga, quella dell’abbandono incondizionato, che sta interessando non più solo le campagne, ma anche il centro abitato: «Ci vorrebbero le telecamere dappertutto. Bisogna beccarli prima o poi», ha commentato la cittadina Michela Pireddu.

«Decoro e la pulizia della nostra città dipendono da tutti», ha ricordato il sindaco Mario Puddu, incitando i cittadini a «non abbandonare i rifiuti in strada». E rassicura: «Intensificheremo i controlli». (sa. sa.)

