Una discarica nella casa abbandonata in via Piras 

Bottiglie, cartoni di pizza, brick di succhi di frutta, lattine, buste, vaschette, tubature dismesse e tanto altro ancora. Tutto in via Pio Piras, a Guspini, dove da una fessura sulla rete perimetrale di protezione di una casa privata campidanese, ormai fatiscente e in stato di abbandono, si scorge una discarica. A chiedere la risoluzione del problema è un residente della zona, Pietro Serra: «Sembrerebbe che le persone utilizzino quello spazio per gettare rifiuti e non fare la differenziata». Ma i problemi sono anche altri. «Questo inverno è crollata una parte del tetto, ma nessuno è intervenuto», racconta ancora.

Una situazione che persiste da almeno cinque anni. «I vigili urbani, avvisati, sono venuti a fare il sopralluogo e addirittura hanno scattato delle foto da alcune finestre di casa mia perché, trovandosi in alto, riuscivano ad inquadrare meglio la situazione, mi hanno lasciato con la promessa di un pronto intervento – continua Serra – Intervento che - finora - non c’è stato. Due anni fa, il problema era stato segnalato anche al sindaco, ma nulla è stato fatto».

Tra edera, rampicanti e alberi da frutto, si nascondono topi e ratti, accompagnati, spesso, dal cattivo odore di animali in decomposizione. Con la fioritura, la zona si riempie di api, vespe e altri insetti. «Si tratta di una casa appartenente a più persone che, però, si dice non siano residenti a Guspini», spiega Pietro Serra.

Il sindaco, Giuseppe De Fanti, è al corrente della situazione e assicura che presto il problema sarà risolto. «Stiamo preparando una nuova ordinanza, dopo quella che venne fatta nel 2019 e dopo la quale i proprietari misero in sicurezza i crolli interni. La nuova ordinanza imporrà di chiudere bene l’area e smaltire i rifiuti», dice De Fanti.

Serra ci tiene a far capire che la situazione interessa tutti. «Tempo fa abbiamo insistito per far emettere un’ordinanza riguardante un’altra casa abbandonata nella zona, piena di piccioni che causavano disagi con le deiezioni, i forti odori e i vetri che rompevano».

