Una discarica nel palazzo in pieno centro 

Una discarica abusiva in pieno centro cittatino. Il locale di via XX settembre, che anni fa ospitava la sede locale del sindacato Cisl, è diventato un tugurio che non rappresenta un bel biglietto da visita per una città che scommette da anni sul turismo. Abbandonato da tempo, lo stabile è diventato un ricettacolo per rifiuti di ogni genere, simbolo evidente di degrado e, cosa ancora più triste e preoccupante, rifugio notturno per sbandati, senza dimora.

Il tutto a due passi dalla chiesa del Sacro Cuore Immacolato e dei giardini pubblici, nel centro della città. «Si tratta - spiega l'assessore Francesco Melis - di un edificio posto sotto sequestro giudiziario e che verrà, si spera quanto prima, messo all'asta. Per cui pur riconoscendo la gravità della situazione e la necessità di porvi rimedio, l'amministrazione comunale in quesot momento si trova purtroppo con le mani legate». (s. a.)

