Una discarica negli orti urbani 

Gli orti urbani sono alla frutta: da giugno, sono diventati la discarica di rifiuti raccolti nelle spiagge e stoccati nei terreni comunali, coltivati con cura. A denunciare la situazione, il Comitato di quartiere Tannaule, in cui si trovano gli orti, che si è mosso per far ripulire l'area ed è in attesa di riscontri. Secondo le informazioni raccolte dal comitato, i cumuli di immondizia sarebbero stati depositati dalla cooperativa incaricata di sfalciare le erbacce intorno al perimetro esterno ai lotti con la promessa di provvedere al ritiro entro pochi giorni. Passati tre mesi, la discarica a cielo aperto è ancora lì, a ridosso delle zolle dei tredici fazzoletti di terra assegnati dal Comune ai cittadini che ne hanno fatto richiesta, che li arano, li seminano e ne raccolgono i prodotti freschi.

Nato nel 2016, il progetto degli Orti urbani resiste e ha conservato le finalità per le quali è stato ideato, inizialmente con 27 lotti. Un'attività ricreativa, senza scopo di lucro, per coltivare la terra e la socializzazione: gli agricoltori urbani condividono l'esperienza e le giornate e, una volta a settimana, organizzano un pranzo sociale tra pomodori ed erbe aromatiche. Tra loro, quattro volontari coltivano l'orto assegnato all'associazione di Volontariato vincenziano che, poi, serve i prodotti alla mensa. Inaugurata dall'amministrazione comunale, guidata da Gianni Giovannelli, l’iniziativa era stata pensata anche per sottrarre al degrado un'area comunale situata a pochi passi dall'ospedale. La Giunta Nizzi, nel maxi progetto “Olbia: ambiente e abitare al centro”, finalizzato a rigenerare i quartieri San Simplicio e Gregorio, tra il recupero degli spazi verdi ha previsto nuovi orti urbani nella zona compresa tra via Barcellona e via Cimabue.

