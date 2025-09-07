VaiOnline
Olbia.
08 settembre 2025 alle 00:36

Una discarica negli orti urbani 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Gli orti urbani sono alla frutta: da giugno, sono diventati la discarica di rifiuti raccolti nelle spiagge e stoccati nei terreni comunali, coltivati con cura. A denunciare la situazione, il Comitato di quartiere Tannaule, in cui si trovano gli orti, che si è mosso per far ripulire l'area ed è in attesa di riscontri. Secondo le informazioni raccolte dal comitato, i cumuli di immondizia sarebbero stati depositati dalla cooperativa incaricata di sfalciare le erbacce intorno al perimetro esterno ai lotti con la promessa di provvedere al ritiro entro pochi giorni. Passati tre mesi, la discarica a cielo aperto è ancora lì, a ridosso delle zolle dei tredici fazzoletti di terra assegnati dal Comune ai cittadini che ne hanno fatto richiesta, che li arano, li seminano e ne raccolgono i prodotti freschi.

Nato nel 2016, il progetto degli Orti urbani resiste e ha conservato le finalità per le quali è stato ideato, inizialmente con 27 lotti. Un'attività ricreativa, senza scopo di lucro, per coltivare la terra e la socializzazione: gli agricoltori urbani condividono l'esperienza e le giornate e, una volta a settimana, organizzano un pranzo sociale tra pomodori ed erbe aromatiche. Tra loro, quattro volontari coltivano l'orto assegnato all'associazione di Volontariato vincenziano che, poi, serve i prodotti alla mensa. Inaugurata dall'amministrazione comunale, guidata da Gianni Giovannelli, l’iniziativa era stata pensata anche per sottrarre al degrado un'area comunale situata a pochi passi dall'ospedale. La Giunta Nizzi, nel maxi progetto “Olbia: ambiente e abitare al centro”, finalizzato a rigenerare i quartieri San Simplicio e Gregorio, tra il recupero degli spazi verdi ha previsto nuovi orti urbani nella zona compresa tra via Barcellona e via Cimabue.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Volley.

Italia sul tetto del mondo, Orro nella storia

La palleggiatrice di Narbolia migliore giocatrice del torneo: «Ancora non ci credo» 
Energia

«Il caso eolico sul tavolo di Giorgia Meloni»

I sindaci anti-speculazione bussano a Palazzo Chigi: «La premier ci deve ascoltare» 
Alessandra Carta
I conflitti

Pioggia di droni devasta Kiev L’ira di Trump: sanzionerò Mosca

Un neonato fra le quattro vittime, colpita la sede del Governo 
Regione

Campo largo, con Lai verso un nuovo patto di legislatura

Pd, il 19 l’elezione del nuovo segretario Il M5S intavola le prime trattative  
Vaticano

Acutis e Frassati, primi santi di Leone

Grande folla alla canonizzazione dei due giovanissimi italiani 