Una discarica lunga quindici chilometri 

Inviato

Burcei-Sinnai. Il cartello con la scritta “divieto di discarica” è nascosto tra i rami di un albero. Si nota a malapena. Un dettaglio di poco conto per i cafoni che hanno abbandonato pneumatici e immondizia di ogni genere a pochi metri dal chilometro 27 della Statale 125. Sacchi di cemento, vecchi giocattoli, bottiglie di plastica, bustoni giganti con i loghi di tutta la grande distribuzione e varia ferraglia arrugginita fanno brutta mostra vicino al borgo di San Gregorio. Benvenuti tra i rifiuti di una squallida discarica lunga una quindicina di chilometri che inizia alla periferia di Quartucciu e continua lungo l’Orientale attraversando i territori comunali di Maracalagonis, Sinnai e Burcei.

La discarica

La maleducazione è all’ordine del giorno sulla Statale. Cunette e piazzole vengono aggredite dai dannati dell’indifferenziato. Gli operai dell’Anas non fanno in tempo a rimuovere i rifiuti. Dopo poche ore l’immondizia torna lungo la 125. Accade da anni. Lo sanno bene i residenti nelle campagne di Burranca, dove ieri sono iniziati i festeggiamenti in onore di San Basilio Magno. Nei giorni scorsi qualcuno ha scaricato davanti all’ingresso della chiesetta decine di pneumatici. «Abbiamo segnalato la presenza dei rifiuti al Comune – racconta Efisio Piccioni, rappresentante del comitato che organizza la festa – sono venuti gli operai e hanno pulito». Le operazioni di bonifica hanno interessato tutti i terreni intorno alla chiesa. «Non c’erano solo gli pneumatici – raccontano due giovani impegnati nell’allestimento di un punto di ristoro – c’erano anche tanti altri cumuli di rifiuti tra cui vecchi elettrodomestici e buste piene di immondizia. Purtroppo ci sono persone che non hanno rispetto dell’ambiente e dei cittadini che pagano regolarmente le tasse. Ogni anno ci troviamo di fronte alla stessa situazione e non possiamo far altro che chiedere l’intervento del Comune. Ma è molto probabile che quando la festa sarà finita tutto ritorni come prima». Francesca Fadda, sindaca di Maracalagonis, ieri ha contattato l’Anas. «Ho parlato con la responsabile dell’igiene ambientale – afferma la prima cittadina – purtroppo in questi giorni il Casic è chiuso. È stata contattata una ditta specializzata per la raccolta e gli interventi inizieranno il 4 settembre. Le operazioni di pulizia si estenderanno per tutto il tratto della 125 fino a Burcei. Noi cerchiamo di fare il possibile ma davanti all’inciviltà siamo impotenti. Grazie al lavoro dei barracelli, i controlli sono stati costanti. Nel 2022 c’erano una cinquantina di discariche abusive, quest’anno sono una ventina. Cerchiamo anche di sensibilizzare i giovani del nostro paese con iniziative ecologiche nel territorio, sia nel centro urbano che a Torre delle Stelle».

Le segnalazioni

«Spesso le forze dell’ordine e la Forestale ci segnalano la presenza di rifiuti lungo la Statale 125 e i nostri operai intervengono per ripulire». Simone Monni, sindaco di Burcei, conosce molto bene il problema. «Ci sono terreni privati che si affacciano sull’Orientale – aggiunge – fortunatamente negli ultimi tempi le discariche abusive si sono notevolmente ridotte, ma credo che queste cattive abitudini siano dure a morire. Purtroppo i Comuni sono costretti a recuperare risorse per ripristinare l’ambiente. Spese che incidono sui bilanci. Noi da qualche anno stiamo puntando sulla prevenzione. Sono convinto che la cosa migliore sia quella di investire sui giovani, che hanno una grande sensibilità e rispettano il territorio. Solo cambiando la mentalità si avranno buoni risultati». Il sindaco si dice ottimista, ma non nasconde la preoccupazione per un fenomeno che «purtroppo interessa tutta l’Isola, come hanno raccontato le cronache giornalistiche dei giorni scorsi».

Sacchetto selvaggio

«Ci è capitato tante volte di chiedere l’intervento dell’Anas. Purtroppo è pieno di persone maleducate». Bernardino Massa lavora nel ristorante “Il frutteto”, un locale che si affaccia sulla Statale 125. «Mi è capitato tante volte di vedere qualcuno mentre abbandonava i rifiuti – racconta – a volte lasciano le buste vicino ai nostri contenitori. Altri invece le gettano nella cunetta a poche centinaia di metri da noi». Il riferimento è agli automobilisti che lanciano i sacchetti dall’auto in corsa. Scene che si ripetono quotidianamente anche vicino a San Gregorio. «Purtroppo è così. Non c’è rispetto per l’ambiente», afferma sconsolata Alessandra Puzzoni, mentre serve i clienti nel bar ristorante “Su Passu”. «Spesso abbandonano i rifiuti nei nostri cassonetti – conclude – ci hanno suggerito di mettere le telecamere, ma servirebbe a poco. Sarebbe meglio utilizzare il lucchetto per chiudere i contenitori».

RIPRODUZIONE RISERVATA