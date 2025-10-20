VaiOnline
L’esposto.
21 ottobre 2025 alle 00:26

Una discarica in viale La Plaia 

Un marciapiede da evitare. Succede in viale La Plaia da domenica notte invasa da sacchi dei rifiuti, e presenti ancora ieri pomeriggio. Una gigantesca discarica all’ingresso della città, con gli inevitabili rischi igienico sanitari.

Una situazione segnalata, e poi denunciata anche in Prefettura e al Comune con un esposto, dall’ex consigliere comunale Marcello Polastri. Non un caso isolato quello di viale La Plaia perché ci sono altre zone invase da sacchi della spazzatura: da Sant’Elia a Is Mirrionis, passando per via San Michele e viale Sant’Avendrace. L’appello di commercianti e residenti è che il Comune intervenga in tempi rapidi nelle situazioni maggiormente a rischio, come quella di viale La Plaia e di via Schiavazzi con cumuli di rifiuti presenti da molto tempo. Il paradosso è che in alcuni casi le discariche sorgono proprio sotto le telecamere sistemate per contrastare l’abbandono di sacchetti di spazzatura.

