Una discarica di rifiuti nel porticciolo 

Reti da pesca dismesse, nasse, estintori, barattoli di resina, cime da ormeggio, fusti di birra e perfino uno stendibiancheria. C’era un po’ di tutto fuori dai contenitori per la raccolta differenziata a servizio degli utenti del porticciolo turistico di Torregrande. Una discarica a cielo aperto che lo scorso primo febbraio ha costretto “Marine Oristanesi” a comunicare la provvisoria sospensione del servizio di raccolta. «Formula Ambiente, concessionaria del servizio - ha comunicato attraverso un cartello affisso sul cancello d’ingresso il presidente della società di gestione dell’infrastruttura, Gianni Salis - non ha potuto effettuare il ritiro dei rifiuti dell’isola ecologica per la massiccia presenza di rifiuti non ammessi». Lavoro extra per il personale della società che ha dovuto bonificare l’area, suddividendo per tipologia l’immondizia abbandonata. «Siamo in attesa che i rifiuti speciali vengano ritirati e che sia ripristinato il servizio - aggiunge Salis che avverte: Marine Oristanesi modificherà il sistema di accesso per il conferimento che sarà abbinato alla scheda personale dell’utente. Gli accessi saranno controllati e registrati e consentiranno l’individuazione dei trasgressori che saranno segnalati alle autorità preposte al servizio di vigilanza». Fanno sapere da Formula Ambiente, si sta definendo una soluzione per i residui delle attività da pesca. ( m.g. )

