Una discarica di rifiuti e vecchi furgoni 

I residenti in via Sant’Antonio quel terreno davanti alle loro palazzine lo avevano chiesto già da tempo. Lo volevano utilizzare per creare una sorta di area ecologica dove poter sistemare i bidoni della raccolta differenziata che dentro il condominio non ci stanno. Invece sono costretti a lasciarli, tantissimi, nel bel mezzo del marciapiede, ingombrando il passaggio ai pedoni e favorendo l’accumulo di altre buste da chi arriva da fuori.

La risposta però non l’hanno mai avuta e così quel terreno è diventato un’area di sosta di camioncini abbandonati, divenuti rifugio di senzatetto e di spazzatura varia. In questi giorni ci sono carrelli della spesa, pieni di plastica e di altre cose simili. E intanto aumentano anche le auto abbandonate con i veri rotti e le gomme a terra.

«Questo è un terreno enorme ma non hanno mai fatto niente non si capisce perché sia lasciato così» commenta una passante, Cinzia Porcu, «buttano rifiuti di ogni tipo e poi ci sono tutte queste auto abbandonate. Dovreste vedere i topi enormi che ci sono qui intorno».

E purtroppo i rifiuti ricominciano ad apparire anche nelle strade del centro. L’emergenza ritorna in via Della Musica dove cumuli di buste lungo tutta la strada si alternano a materassi e altri ingombranti.

RIPRODUZIONE RISERVATA