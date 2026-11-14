Amianto e materiale ferroso in aperta campagna rimangono un problema per il Comune di Villacidro, e il sindaco Federico Sollai si attiva per un piano di bonifica. Il problema è stato al centro dell’attenzione dell’ultimo Consiglio comunale, sollevato da un’interrogazione della minoranza. «Alcuni cittadini», ha detto il consigliere Marco Deidda, «mi hanno segnalato che in località Narti, in terreni comunali, ci sono da tempo parecchie lastre di amianto e anche molti pezzi di ferro. È necessario intervenire al più presto».

Pronta la replica di Sollai: «Informerò immediatamente gli uffici tecnici e il Comando della Municipale affinché effettuino un sopralluogo per accertare e valutare l’effettiva natura e consistenza dei materiali presenti. Sulla base degli esiti delle verifiche, valuteremo le eventuali analisi di caratterizzazione e le successive modalità di intervento. Nel caso in cui si dovesse verificare l’urgenza per la bonifica, il Municipio sarà pronto per un attivare un programma operativo, anche tramite la ricerca dei fondi necessari per risolvere il danno ambientale».

«Il primo passaggio», aggiunge il primo cittadino, «sarà la richiesta di un finanziamento all’assessorato regionale dell’Ambiente oppure, qualora l’area dovesse ricadere all’interno del Sito d’interesse comunitario, l’attivazione di un percorso condiviso con la Provincia del Medio Campidano». La zona interessata è di pregio ambientale, alle pendici del Monte Linas, conosciuta per il suo valore naturalistico, archeologico ed escursionistico.

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