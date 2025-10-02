Una discarica davanti alle case popolari 

A quella vista i residenti delle case popolari di via Laconi a Sestu, numeri 8 e 10, non si possono proprio abituare. Una montagna di rifiuti con una miriade di buste e bustine di indifferenziato. Ma soprattutto non ci stanno a passare per un simbolo di degrado, di cui non sono responsabili.

La rabbia

«Pago le tasse e ci tengo all’ordine e al rispetto», dice Giuseppe Coppo, residente al civico 10; «invece qualcuno passa e butta qui l’indifferenziato, proprio vicino a dove lasciamo i nostri mastelli. Così rischiamo addirittura che non ritirino la nostra spazzatura. L’altro giorno un operatore dell’Etambiente mi ha apostrofato dicendo: “ma siete voi che fate questo schifo?”. Noi non c’entriamo però e voglio dirlo forte e chiaro». Vitalia Puddu continua: «I rifiuti aumentano in coincidenza con la riapertura della scuola materna qui di fronte. Non sto dicendo per forza che siano genitori, o che le due cose siano correlate. Ma è anche vero che d’estate il fenomeno è minore. La puzza poi è incredibile. Si sente odore di carne o pesce andati a male e il venerdì, giorno dopo il mercato, troviamo spesso le cassette del pesce vuote». In queste due palazzine, gestite da Area, abitano diverse famiglie ma anche molte persone anziane o sole. E devono già gestire altri problemi come le infiltrazioni legate all’umidità o gli ascensori non funzionanti.

Videosorveglianza

Ma gli incivili agiscono anche dove c’è la vecchia area cani, o vicino al Giardino di Gabriele. Ieri nel mucchio c’era addirittura il paraurti di un’auto. E i residenti ci provano a tenere d’occhio la situazione, ma non possono stare sempre “di vedetta” alla finestra. «Da poco ne ho visto uno proprio mentre scendeva per scaricare le buste. Ho cacciato un urlo e quello è scappato via, ho preso anche il numero di targa», ricorda con rabbia Coppo. Davide Melis, che abita al numero 8, aggiunge: «Io ho inseguito uno che aveva buttato la busta. Ho scoperto che abita qui vicino e gliel’ho fatta riprendere. Lui si è scusato, alla fine si vergognava proprio». Per porre rimedio alla situazione i residenti chiedono telecamere e fototrappole così da individuare i colpevoli. Il Comune ha recentemente approvato il nuovo regolamento che riguarda la sorveglianza, ma restano ancora da valutare provvedimenti più precisi. Intanto la zona sarà tenuta d’occhio, con la collaborazione di Barracelli e Polizia Locale.

