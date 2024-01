Una discarica davanti alla palestra 

Un cumulo di rifiuti sbarra l’ingresso alla palestra. Succede a Nuoro, nell’impianto di viale Costituzione. L’Sos arriva dall’Asd Polisportiva Gigliotti che da tempo si occupa di formare giovani, bambini, persone con disabilità e over 50 a judo, lotta libera, istrumpa e attività motoria. La ricerca di uno spazio dove lavorare è un problema irrisolto. «È diventato impossibile fare attività - dice Giovanni Andrea Gigliotti, istruttore della società - da tempo chiediamo di avere uno spazio per promuovere le discipline per cui ci formiamo in continuazione. Facciamo un lavoro pazzesco con decine di atleti, accogliamo bambini dai 3 anni, persone con disabilità che hanno ottenuto titoli nazionali, ma a Nuoro non esiste uno spazio dove allenarci ad esempio per la lotta libera. Lo scoglio maggiore lo abbiamo incontrato nella diatriba tra scuola ed amministrazione rispetto alla palestra della scuola elementare di viale Costituzione».

Botta e risposta

Mentre i Gigliotti collezionavano medaglie e podi nei vari campionati regionali e nazionali, praticavano la lotta libera ospiti della Polivalente perché la palestra di Furreddu non era praticabile. Ad oggi hanno l’autorizzazione all’accesso tra le mani che non serve a nulla. «La comunicazione del Comune che ci assegnava la struttura ci ha rallegrato, peccato che in palestra ci si arriva da una stradina pericolosa, sconnessa e priva di illuminazione per cui genitori ed atleti si rifiutano di rischiare di cadere provando ad arrivare all’ingresso. In più l’esterno della struttura è, di fatto, una discarica a cielo aperto. Impossibile proporre qualunque attività in queste condizioni». All’esterno della palestra giacciono inerti, un lettino, contenitori di vario genere, un estintore e rifiuti di ogni tipo. «Sono oggetti che sono lì da tempo, posati dopo una cernita eseguita di concerto con i responsabili della scuola - ribatte l’assessore allo Sport Fabrizio Beccu - gran parte è già stata rimossa da ÈComune. In questi giorni lo spazio verrà completamente pulito e liberato». Dopo mesi e mesi si attende una soluzione definitiva, perché le società che hanno avuto la struttura a disposizione possano effettivamente prenderne possesso ed iniziare a lavorare per fornire ai nuoresi la possibilità di avvicinarsi anche a questi sport cosiddetti “minori” ed allenarsi con gli attuali campioni di queste discipline.

