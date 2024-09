Una distesa di boccette di metadone. Succede a Cabras, in un tratto sterrato a ridosso di via Giovanni XXIII, all’altezza della rotatoria. Una situazione di degrado che preoccupa i residenti della zona, che chiedono un intervento al Comune per la bonifica. Ma anche più controlli, per fermare una volta per tutte chi abbandona il medicinale. Di sicuro non una bella immagine. ( s.p. )