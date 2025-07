«Una discarica accanto alla nostra sede, il Comune intervenga» 

I volontari dell’associazione Team Soccorso di San Gavino sono preoccupati per la loro ambulanza, mezzo fondamentale per i servizi svolti a favore di pazienti e persone che hanno necessità. La presidente Sandra Cruccu spiega il motivo: «Da settimane abbiamo un problema nella nostra sede di via San Marco assegnata dal Comune. C’è una discarica nel terreno retrostante, proprio accanto allo spazio in cui si trova la nostra ambulanza. Ci sono anche bidoni di olio utilizzati per la vecchia ferrovia e, in particolare, l’erba è molto pericolosa. Se scoppiasse un incendio potrebbe danneggiare il mezzo di soccorso e le bombole di ossigeno presenti». I volontari hanno pulito il cortile che si trova davanti alla sede ma in quello sul retro, ovviamente, non possono intervenire: «Non possiamo passare – rimarca Sandra Cruccu – ci sono vespe e rovi molto alti. Ho chiesto l’intervento del sindaco Stefano Altea il quale mi ha risposto che ne avrebbe parlato con gli uffici comunali. La richiesta è stata fatta diverse settimane fa e ad oggi non c’è stato nessun intervento. Chiedo che la pulizia venga fatta al più presto vista la situazione di pericolo anche perché sono stati puliti dal Comune gli spazi esterni di altri sodalizi. Noi abbiamo una sola ambulanza e dovesse succedere qualsiasi cosa a causa di un incendio non potremo più fornire il nostro servizio». ( g. pit. )

