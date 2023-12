Una discarica abusiva in via Roma: cumulo di rifiuti a ridosso del cantiere 

Sarà anche chiusa al traffico, ma resta pur sempre una strada, anzi: la strada per eccellenza della città. Invece, ora è diventata una discarica abusiva esattamente nel centro della città, come soltanto via Roma sa esserlo.

Il cumulo in mezzo alla strada

Lo scempio di rifiuti abbandonati dai soliti incivili è proprio all’inizio del cantiere recintato che si trova sul lato dei portici, a poca distanza dai grandi magazzini de La Rinascente. A ridosso del pannello che impedisce l’accesso all’area del cantiere, qualcuno ha scaricato buste piene di rifiuti indifferenziati, scatole di cartone fatte a pezzi, nientemeno che una sedia di plastica pieghevole ormai rotta e altro materiale di vario tipo. Una “donazione” non certamente richiesta, e tantomeno gradita, da residenti e passanti, che con ogni probabilità è avvenuta durante la notte. Approfittando del buio, qualcuno ha svuotato il proprio appartamento dalle cianfrusaglie, unendo probabilmente i rifiuti di casa con quelli della cantina, e ha lasciato il “ricordino” ai cagliaritani. Era di qualcuno, quel cumulo di rifiuti, e adesso è diventato di tutti. Questo è avvenuto non in una periferia degradata, dove un atto di questo genere sarebbe comunque di assoluta gravità, ma in quello che dovrebbe essere il “salotto buono” del Capoluogo sardo.

Intervento straordinario

È stato richiesto un intervento straordinario delle ditte d’appalto della nettezza urbana, per un servizio che il Comune paga a parte. Con i soldi di tutti.

