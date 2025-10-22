Una discarica abusiva in piazza dell’Autonomia 

Da tempo ormai piazza dell’Autonomia, nel cuore di Quartucciu, è diventata il punto di scarico abusivo per rifiuti di ogni genere: elettrodomestici rotti, pezzi di mobili, vecchi climatizzatori e sacchi di immondizia abbandonati accanto ai cestini pubblici. Un angolo della città trasformato in discarica, nonostante i ripetuti interventi di pulizia e gli appelli al senso civico. A sollevare maggiore attenzione dei residenti da un mese, la presenza di un climatizzatore abbandonato di fianco ai cestini, come racconta Maria Cristina, residente: «Il problema è ormai ricorrente, la piazzetta viene presa di mira dagli incivili. L’ultima dimostrazione è quel condizionatore ormai lì da un mese. Spesso abbiamo trovato aspirapolveri e poltroncine per ufficio e buste. La situazione è questa purtroppo. Negli scorsi giorni sono comparse anche buste con degli indumenti, nel fine settimana cartoni delle pizze, bibite, scarpe. La strafottenza non ha vergogna: i rifiuti basta buttarli invece di deturpare le strade».

L’assessore ai Servizi tecnologici e all’Igiene urbana, Walter Caredda, invita i cittadini alla collaborazione per contrastare il fenomeno. «Serve un aiuto da parte di tutti per il ritiro di questi materiali», spiega. «Esiste un ufficio competente che raccoglie le segnalazioni e provvede all’intervento. Basta una mail o una telefonata per attivare la procedura, anche inviando una foto ai vigili urbani. L’identità di chi collabora non verrà mai resa nota». L’assessore ricorda inoltre che il Comune offre un servizio gratuito di ritiro a domicilio degli ingombranti, facilmente prenotabile.



RIPRODUZIONE RISERVATA