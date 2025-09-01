VaiOnline
Selargius.
02 settembre 2025 alle 00:30

Una discarica abusiva all’ingresso del parco «Rifiuti da una scuola» 

L’ennesima discarica, stavolta in una stradina all’ingresso del parco di San Lussorio frequentato ogni giorno da decine di persone. Un’emergenza, quella dei rifiuti abbandonati nelle periferie e in campagna, che da tempo regna anche a Selargius.

La distesa di spazzatura è stata immortalata da alcuni passanti e pubblicata sui social con tanto di commento. «Un’altra discarica illecita, ma qui si superano i limiti della decenza. Questa roba è destinata a rimanere lì: plastica, Raee, legno, tutte cose che con pazienza potevano essere recuperate o smaltite in modo decente».

Discarica - concentrata in un terreno privato - segnalata anche ai vertici del Comune: «Purtroppo siamo a conoscenza di questo ennesimo scempio», dice il sindaco Gigi Concu, «quei rifiuti sono lì da circa due settimane e ora provvederemo per farli rimuovere». Qualche indizio è stato già trovato: «Non si stratta di spazzatura domestica», fa notare il sindaco, «i barracelli hanno già fatto un primo intervento e risulta che si tratta di materiale didattico, con tanto di nomi e indicazioni su una scuola di un Comune vicino. Ora va verificato a chi sono stati affidati i rifiuti e per quale motivo sono stati abbandonati lì anziché essere smaltiti in modo corretto».

Il sindaco lancia anche un appello-ultimatum: «Invitiamo i responsabili di provvedere al ritiro dei rifiuti abbandonati e allo smaltimento, in caso contrario le indagini andranno avanti sino a identificare chi ha causato questo scempio. E ricordo», aggiunge Concu, «che ora l’abbandono dei rifiuti è un reato penale e la denuncia sarà inevitabile».

