Una discarica a due passi dalla torre di Porta Terra 

Ecobox malconci e gabbiani che fanno festa tra le buste di spazzatura esposte e accessibili. Dietro la torre di Porta Terra, il centro di informazioni turistiche, l’ingresso alla città antica, ad Alghero c’è una discarica a cielo aperto. Il Comune ha dovuto ammassare lì i bidoni dei rifiuti di vari bar e ristoranti, contenitori che prima si trovavano nel retro di piazza Pino Piras. A causa dei lavori di ristrutturazione dell’ex caserma dei carabinieri, gli ecobox di legno sono stati trasferiti nel piccolo passaggio tra le vie Simon e Sassari, a ridosso del baluardo aragonese e lì dovranno restare per almeno un anno.

Alcune strutture si trovano in pessimo stato, con le ante divelte e i rifiuti in mostra. Il marciapiede è spesso intriso di olio e l’odore è nauseabondo. Lo sa bene il titolare del vicino bar che ha visto più di un cliente abbandonare il tavolo a causa degli effluvi. Inutile tentare di schermare lo scempio con essenze arboree. Pure l’edicolante di Porta Terra è esasperato, ha segnalato più volte i disagi al Comune e alla polizia locale con il risultato che alcuni titolari di pubblici esercizi sono stati multati, ma nulla è cambiato. «Vengono, puliscono due giorni, poi tutto torna come prima - dice l’edicolante - Sarebbe ora di trovare altre soluzioni». (c. fi.)

