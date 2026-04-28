Una discarica a cielo aperto nella zona di via Sa Costera 

Via Sa Costera è oggi il simbolo di un conflitto aperto tra civiltà e degrado. A pochi passi dal centro di Assemini, l'area è ostaggio di una minoranza di incivili che ha trasformato i bordi stradali in una discarica. Il ritrovamento di alcune bombole d’ossigeno arrugginite ha alzato il livello di allerta: con l’estate alle porte, il rischio è che fungano da comburante in caso di rogo.

Sulla vicenda interviene con fermezza il comandante della Polizia locale, Danilo Piras. «Preciso innanzitutto che al Comando non è pervenuta alcuna segnalazione in merito alla presenza di bombole d’ossigeno abbandonate nell’area indicata, circostanza che, se confermata, riveste sicuramente un profilo di particolare attenzione sotto il piano della sicurezza», esordisce Piras.

Il comandante non nasconde la difficoltà di arginare il fenomeno: «L’abbandono dei rifiuti lungo le strade extraurbane rappresenta purtroppo una criticità diffusa e di non semplice risoluzione. Sebbene l’utilizzo di foto trappole sia uno strumento consentito e già adottato, non è possibile garantire un controllo capillare su un’area comunale così estesa». Sulla bonifica, Piras è chiaro: «Qualora i rifiuti siano abbandonati su area pubblica e non vi siano elementi per risalire ai responsabili, l’onere ricade sull’ente proprietario della strada». Tuttavia, conclude con un impegno: «Con l’imminente rafforzamento dell’organico, sarà nostra cura intensificare i controlli per contrastare gli illeciti e tutelare il territorio». (sa. sa.)

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