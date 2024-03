Una discarica a cielo aperto nel belvedere del colle Seddas 

Il panoramico colle Seddas a Guspini sta diventando sempre di più un immondezzaio. Cumuli di bottiglie e rifiuti di ogni genere sono stati abbandonati nel verde, forse in seguito a una festa privata. La spazzatura si trova anche in una cunetta accanto a uno stradello usato dagli sportivi per fare trekking e dalle famiglie per le passeggiate durante le ore libere.

La scoperta è stata fatta lunedì mattina da alcune persone che si trovavano a Seddas per cercare asparagi e si sono trovate di fronte a un’area degradata a causa della nuova discarica. Livio Saba, frequentatore di Seddas, commenta con amarezza il nuovo danno provocato all’ambiente: «Questo colle era il giardino di Guspini, c’erano tanti alberi da frutto, ricordo i numerosi ciliegi e mandorli presenti nella collina, oggi sta diventando un letamaio malgrado una grande lottizzazione e la vicinanza delle case abbia favorito la presenza di tante persone. Ogni giorno, di mattina e di sera nella zona passeggiano in tanti. I rifiuti sono stati lasciati di notte altrimenti avremmo visto i responsabili». Gli fa eco Marinella Cadeddu :«Un gesto incivile e incomprensibile, sarebbero bastate due buste per fare la raccolta differenziata da conferire all’ecocentro. Proprio non riesco a capire per quale motivo sia stato fatto questo sfregio». Sono state informate le autorità, la speranza di molti e che l’immondezzaio abusivo sia rimosso al più presto. ( m. s. )

