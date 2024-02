Una discarica a cielo aperto in un tratto della Provinciale 90 

La Provinciale 90 si conferma come una delle strade più frequentate da chi abbandona i rifiuti. Il tratto di dieci chilometri di strada, che collega il Sulcis con il Campidano di Cagliari, è ormai il luogo prediletto dagli incivili che scaricano i propri scarti lungo la strada. Una discarica di rifiuti ricopre il tratto chiuso della strada Provinciale 90. Vari tipi ti rifiuti domestici, tra cui molti elettrodomestici, compongono la montagna di scarti abbandonati nel tratto di strada che separa la stazione ferroviaria di Uta-Villaspeciosa dal rio Flumini Mannu.

Il tratto, senza uscita, nella parte finale della Provinciale, è diventata una discarica continua. In entrambi i lati della via, tra la Statale 130 e la ferrovia che collega Cagliari a Iglesias, si è creata una catena di cumuli di rifiuti, che ricopre il tratto fino alla parte finale chiusa da una recinzione sul rio Flumini Mannu. Si tratta, perlopiù, di rifiuti casalinghi, ma non mancano gli elettrodomestici come frigoriferi e televisori. Poi tante bottiglie, di plastica e vetro, che ricoprono il tratto appena sotto la Statale 130. Qui si trova un sottopassaggio della Statale perennemente ostruito dalla spazzatura lasciata dagli incivili, che hanno eletto questa strada di confine a discarica. Un tratto che è stato ripulito più volte, con un grande dispendio di denaro, ma purtroppo, periodicamente, il problema si ripresenta.

