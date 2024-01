Una disattenzione costa cara al budoni Con la romana arriva l’ennesima sconfitta 

BUDONi 0

Budoni (4-4-2) : Marano; Casale, Barboza, Farris, Iodice; Bammacaro (25’ st D’Amico), Stefanoni, Ortenzi (25’ st Basualdo), Lancioni (17’ st Idoyaga); Spano (12’ st Quintero), Leveh (35’ st Imoh). In panchina Ammirati, De Paola, Mauriello, Demoleon. Allenatore Petrone.

Romana (3-5-2) : Antolini; Sfanò (48’ st Paolelli), Tarantino, Redondi; Succi (33’ st Ferraro), Errico (27’ st Ruggeri), Spinosa (41’ Carbone), Fiore, Vagnoni; Calì, Armini (33’ st Romagnoli). In panchina Mastrangelo, Paolelli, Avellini, Pagliuso, Minnocci. Allenatore D’Antoni.

Arbitro : Meta di Vincenza.

Rete : nel primo tempo 36’ Calì.

Note : angoli 2 a 5; ammoniti Iodice, Carbone; recupero 1’ pt - 5’ st.

Budoni. Nessuna scossa alla classifica e all’ambiente. La seconda sconfitta del girone d’andata pesa come un macigno, perché la quota salvezza continua ad allontanarsi e il Budoni rimane fermo a 15 punti. Certo, non sono queste le partite nelle quali i ragazzi di Petrone si giocano la permanenza nella quarta serie, ma riuscire nell’impresa di recuperare lo svantaggio iniziale contro la 3ª forza del torneo avrebbe certamente rialzato gli animi dello spogliatoio.

I problemi nel reparto offensivo sono emersi tutti, vedi l’occasione avuta da Imoh al 92’ sul bel traversone di Stefanoni sciupata clamorosamente a due passi da Antolini. L’unica disattenzione con le marcature dell’intera gara costa l’intera posta in palio: Calì al 35’ devia perfettamente un cross dalla sinistra di Sfanò spedendo la sfera sul secondo palo. Il Budoni non riesce a rispondere e, anzi, in avvio ripresa gli ospiti sfiorano per due volte il raddoppio con il giovane Armini e nuovamente Calì. Ecco quindi i cambi ordinati da Petrone per aumentare la freschezza nel reparto offensivo, con l’inserimento di due punte di ruolo. Il cambio di marcia da parte dei galluresi qrriva quando però mancano 20’ al termine, troppo tardi. Così la Romana porta a casa i 3 punti che le permettono di rimanere nella scia della Cos.

