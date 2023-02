Una direttrice per la banda 

Diploma in oboe al Conservatorio di Cagliari e titolo accademico di primo livello in percussioni. Un’apprezzata polistrumentista con alle spalle una lunga esperienza, ancora in corso, alla guida della banda musicale di Decimomannu. Roberta Deiana è la nuova direttrice del Circolo musicale parteollese. Prende il posto di Filippo Ledda che dopo 14 anni lascia la direzione della banda: «Ringrazio il Direttivo per la fiducia che mi ha accordato - afferma Deiana - sono molto contenta di intraprendere questa nuova esperienza. Conosco bene la realtà di Dolianova dove ho diretto la junior band. Filippo Ledda, al quale sono molto legata, mi consegna un complesso bandistico di ottimo livello». La neo direttrice ha già pianificato le prossime attività: «Faremo un concerto in primavera. Con il Direttivo stiamo mettendo a punto anche un programma di formazione e di specializzazione».

Tra i primi a fare gli auguri a Deiana, colui che le ha consegnato il testimone: «Roberta ha grande entusiasmo e molte energie da spendere - dice Ledda - per questo ha voluto cominciare subito con un progetto articolato cercando di coinvolgere tutto il gruppo. Lascio la banda nelle mani di una grande professionista». Chiamato 14 anni fa alla guida del Circolo dallo storico e indimenticato presidente Mario Cossu, Ledda lascia un’eredità pesante. Tanti i momenti da ricordare, tra tutti la vittoria del prestigioso concorso per bande di Riva del Garda conquistato nel 2016: «Quando sono arrivato non avevo tanta esperienza - racconta Ledda - a Dolianova sono cresciuto e da qui sono nati nuovi progetti anche fuori dalla Sardegna. Lascio un gruppo affiatato che mi ha dato grandi soddisfazioni. Tra le cose che mi stanno più a cuore la nascita dei Sandalia Sonos, formazione che mette insieme giovani musicisti di Dolianova e Sinnai. Ora si volta pagina, io sarò comunque sempre vicino alla banda». Un saluto scandito dalle note dei suoi ragazzi che lo hanno omaggiato nei giorni scorsi durante un applauditissimo concerto nella cattedrale di San Pantaleo. «Ringraziamo Ledda per questi 14 anni alla guida della banda – afferma il presidente del Circolo musicale Rossano Asunis – a lui ci legherà sempre un sentimento di amicizia e di profonda gratitudine. Guardiamo ora al futuro, la banda è in buone mani». (c. z.)

RIPRODUZIONE RISERVATA