Una Dinamo senza paura contro la Virtus Bologna 

Sassari. Virtus imbattibile? «Se ha perso contro Reggio Emilia significa che non è così», fa notare il coach della Dinamo Nenad Markovic. «Hackett e Pajola giocatori fisicamente imponenti per il ruolo e ottimi difensori? Ho giocato contro Mike James e so come utilizzare la mia velocità», aggiunge il play Brandon Jefferson. È una Dinamo tutt'altro che rassegnata, anzi persino spavalda quella che si appresta a ospitare domani al PalaSerradimigni (ore 12) la vice capolista italiana e soprattutto una squadra che in questo momento è da Final Four di Eurolega.

All'andata Bologna la decise nel secondo quarto e poi controllò senza troppi affanni: 80-66 il finale. Sassari ritorna in campo dopo due settimane di riposo a causa della Coppa Italia e delle qualificazioni delle varie nazionali. La Virtus invece ha giocato e vinto giovedì sera contro il Valencia per 87-74 ruotando undici giocatori, quindi non dovrebbe risentire troppo della fatica.

Coach Markovic elenca le chiavi del match: «Difesa con molte collaborazioni, controllo dei rimbalzi in difesa, transizione offensiva veloce e limitazione dei nostri errori. Insomma, ci vuole una gara perfetta o quasi, ma questo gruppo ha un bello spirito, per questo non siamo tornati sul mercato, non c'era un giocatore che potesse darci più di quello che rischiavamo di perdere. La Dinamo ha bisogno di un colpo importante per accendersi».

RIPRODUZIONE RISERVATA