Una Dinamo sempre “italiana”  

Italiani della Dinamo protagonisti. Sul mercato e come testimonial. L'ingaggio biennale di Alessandro Cappelletti rinfoltisce il gruppo italiano che si era impoverito dopo il ritiro del play-guardia Massimo Chessa e della guardia-ala Jack Devecchi. Classe 1995, 186cm di altezza, play puro, cresciuto nelle giovanili della Mens Sana Siena, l'anno scorso a Verona è stato titolare: 11 punti in 27' con quasi 5 assist. In serie A le sue percentuali nel tiro da tre sono un po' scese (28%). Quella con Verona è stata la sua seconda vera stagione nella massima serie dopo il 2018/19 con la Virtus Bologna dove ha vinto la Champions League.

Cappelletti e Stefano Gentile hanno contratto sino al 2025. Potrebbe restare Tommas Raspino, ala piccola che ha dimostrato di poter essere specialista difensivo, nel solco di Devecchi. Sotto contratto gli altri due italiani di formazione: l'ala Kaspar Treier (estone di nascita) e il centro Ousmane Diop (senegalese) che ha attirato l'attenzione di diversi club. Proprio la permanenza di Diop sino alla fine del contratto (2024) diventa la bilancia del mercato. Se resta Diop si può anche pensare ad avere un centro non necessariamente puro, purché sempre atletico e dinamico come piace a coach Bucchi. In caso contrario il reparto andrebbe ridisegnato.

Mercato stranieri

La partenza del play-guardia Chris Dowe per Tortona complica i piani, dato che si pensava alla sua conferma e alla partenza invece di Gerald Robinson, che rispetto a due campionati fa è sembrato meno affidabile fisicamente (ha saltato la preparazione e 4 gare in tre momenti diversi) e ha registrato un calo di produttività sia dal punto di vista offensivo (da 14 a 12 punti di media) sia come distribuzione assist (da 7,2 a 3,5) anche se va detto che il gioco prevedeva una distribuzione dei passaggi più equilibrata. Scontata la partenza dell'ala piccola Jamal Jones per l'arrivo di un'ala più fisica e aggressiva (alla Brunell o Pierre), sono sotto contratto solo la guardia-ala Kruslin e l'ala Eimantas Bendzius.

La campagna

Ieri nella sede della Regione, in viale Trento, è stata presentata l’iniziativa di sensibilizzazione per le donazioni di sangue “La Sardegna sì dona”. La delegazione sassarese era composta dal presidente Stefano Sardara e da Ousmane Diop, Luca Gandini e Jack Devecchi, che ha appena chiuso la carriera da giocatore ma resta uomo-simbolo della Dinamo con incarichi tecnici-dirigenziali che verranno precisati nei prossimi giorni.

La campagna di sensibilizzazione è promossa dalla Regione Sardegna in collaborazione con la Struttura di Coordinamento per le attività trasfusionali e le associazioni Avis, Fidas, Fratres e ThalassAzione. Padrone di casa l’assessore della Sanità Carlo Doria. Tra gli altri testimonial la cantante Maria Giovanna Cherchi e i comici sassaresi Pino e gli Anticorpi.

