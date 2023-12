una Dinamo mai così brutta 

BRESCIA 110

DINAMO SASSARI 65

Germani Brescia : Christon 17 (2/3, 1/2, 2 r.), Gabriel 21 (3/3, 3/5, 4 r.), Bilan 14 (5/8, 8 r.), Della Valle 19 (2/3, 4/8, 2 r.), Petrucelli 12 (3/3, 2/4, 1 r.), Burnell 16 (7/7, 0/3, 6 r.), Massinburg 15 (3/6, 3/5, 8 r.), Tanfoglio ne, Cobbins ne, Cournooh 8 (2/3 da tre, 2 r.), Akele 2 (1/5, 0/1, 1 r.), Porto 2 (1/2, 0/3) All. Magro

Banco di Sardegna SS : Cap- pelletti Piredda, Pisano 2 (1/2, 0/1), Tyree 4 (2/3, 0/3), Kruslin 9 (3/3, 1/1), Treier 8 (3/4, 0/2, 2 r.), Raspino 2 (1/2, 0/1, 1 r.), McKinnie 9 (4/6, 0/4, 5 r.), Charalampo- poulos 7 (2/2, 1/7, 1 r.), Gandini ne, Gentile 2 (1 r.), Gombauld 17 (7/11, 7 r.). All. Bucchi

Arbitri : Paternicò, Borgioni e Pepponi.

Parziali : 29-17; 62-25; 88-38.

Note . Tiri liberi Brescia 11/12; Sassari 10/13. Percentuali di tiro Brescia 42/74 (15/34 da tre, ro 9 rd 26); Sassari 26/57 (3/22 da tre, ro 7 rd 21).

«Quale partita? Abbiamo lasciato la testa in albergo», commenta sconsolato il coach Piero Bucchi dopo la sconfitta più umiliante in serie A. Non tanto per il 110-65 finale a Brescia, quanto perché al 24' la capolista aveva già triplicato una squadra incapace di reagire: 75-25.

«Non va bene, non eravamo fenomeni dopo Milano, non siamo sfigati oggi, dobbiamo avere la voglia di lottare e combattere ogni domenica», ha aggiunto il tecnico biancoblù nella brevissima intervista.

Classifica anonima

La classifica è nuovamente tornata equidistante da playoff e retrocessione, ma non è questo a preoccupare. È che nel giro di cinque giorni il Banco di Sardegna ha preso due sconfitte da Superbonus, con Aek Atene e Germani Brescia che hanno raggiunto i 110 punti infliggendo rispettivamente 31 e 45 punti di scarto, record negativo che supera persino il 92-58 incassato l'anno scorso a Brindisi. E proprio contro Brindisi nel prossimo turno sono in palio punti fondamentali.

Che farà la società?

Dopo la sconfitta di Pistoia il presidente Stefano Sardara aveva mandato la squadra in ritiro a Nuoro. Sono arrivare due vittorie casalinghe, contro Scafati e Milano (nel periodo più critico per l'Armani) ma erano un fuoco di paglia.

La realtà è che già senza Bendzius (un protagonista) e con McKinnie (un gregario) la Dinamo era più debole sulla carta, poi il Banco è rimasto un mese e mezzo senza Diop (rientra questa settimana) tolta la parentesi negativa della chiamata di Smith, ancora non recuperato. E in più da un mese il deludente Whittaker marca visita prima per l'influenza poi per altri imprecisati problemi. La società timonata da Sardara si è sempre contraddistinta per la capacità di muoversi nei tempi giusti e quasi sempre bene, ma i tifosi lamentano in questa stagione un immobilismo che li sconcerta.

RIPRODUZIONE RISERVATA