Una Dinamo, due registi 

Sassari. Meno ansia in classifica, un play nuovo (Weber), l'energia di Thomas, la crescita di Vincini. E probabilmente anche un gruppo più compatto. È questa la Dinamo che si appresta a disputare le ultime otto partite del campionato.

I playoff scudetto sono andati da un pezzo. Invece il discorso salvezza è diventato quasi roseo dopo il colpaccio di Treviso. Ora il Banco di Sardegna è salito a +6 su Pistoia e +4 sul quartetto Scafati, Varese, Napoli e Cremona. Proprio Cremona sarà di scena al PalaSerradimigni domenica. Vista la vittoria dell'andata (+15) la Dinamo può dirsi praticamente salva se concede il bis. Per la certezza matematica occorrerà probabilmente un altro successo, da cogliere contro Pistoia o Varese.

La “nuova” Dinamo

La stagione verrà chiusa da una squadra molto diversa rispetto a quella disegnata in estate dal coach Markovic e non solo perché ora l'allenatore è diventato il suo vice Bulleri. L'ingaggio del play statunitense, ex Reggio Emilia, Brianté Webber, 188 cm, 32 anni, è stato fatto pensando a un quintetto che abbia sempre due costruttori di gioco. Così sia Bibbins sia Cappelletti possano fare anche da guardia, e con due play che sanno pure attaccare il ferro si possano creare vantaggi per i tiratori Bendzius, Tambone e Veronesi, che danno il meglio quando possono tirare sugli scarichi, mentre incontrano grosse difficoltà se devono crearsi un tiro da soli. Fobbs, ingaggiato come guardia, non ha ball handling e penetra raramente, quindi verrà definitivamente spostato in ala piccola e il suo cambio sarà Veronesi. Non hanno magari il talento di Sokolowski ma sicuramente sono più aggressivi nel gioco, soprattutto in difesa.

La rivoluzione dei lunghi

Ma forse il cambiamento più significativo è nei lunghi: basti dire che Thomas e Vincini (ignorato a lungo da Markovic) producono più punti (17 di media) e presenza in area della coppia originale Halilovic-Renfro (15). Non solo: Thomas è efficace anche da “4” quando esce Bendzius e questo gli consente di accoppiarsi sia a Vicini sia ad Halilovic che dovrebbe rientrare contro Cremona. E anche in questo caso non c'è paragone tra quello che produce Thomas da “4” e il pochissimo prodotto da Renfro e Sokolowski (adattati al ruolo) o dal desaparecido Udom, che peraltro ha stabilito un record: solo 4 presenze e nessun punto.

RIPRODUZIONE RISERVATA