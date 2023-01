una Dinamo così non si batte 

Dinamo sassari 110

libertas Pesaro 74

Banco di Sardegna SS : Jones 19 (4/6, 3/5, 5 r.), Robinson ne, Dowe 22 (7/10, 2/2, 5 r.), Kruslin 12 (0/3, 4/5, 1 r.), Devecchi ne, Treier 5 (1/2 da tre, 2 r.), Chessa 15 (4/4 da tre, 3 r.), Bendzius 14 (3/3, 2/4, 3 r.), Gentile 11 (3/4, 1/2, 3 r.), Raspino, Diop 4 (2/3, 4 r.), Stephens 8 (4/5, 6 r.), Allenatore Bucchi.

Carpegna Prosciutto Pesaro : Kravic 6 (3/4), Abdur-Rahkman 4 (1/1, 0/4, 1 r.), Visconti 10 (1/2, 2/4, 2 r.), Moretti 4 (2/5, 0/6, 2 r.), Tambone 4 (2/2, 0/3, 1 r.), Stazzonelli, Gudmundsson 6 (2/5 da tre, 2 r.), Charalampopoulos 8 (1/4, 1/3, 5 r.), Totè 17 (8/13, 3 r.), Cheatham 15 (3/4, 2/7, 5 r.). Allenatore Repesa

Arbitri : Lo Guzzo, Baldini e Bartolomeo.

Parziali : 29-21; 61-36; 89-55.

Note . Uscito per 5 falli Jones al 34’34” (99-62). Tiri liberi Sassari 13/13; Pesaro 11/15 . Percentuali di tiro: Sassari 40/61 (17/24 da tre, ro 8 rd 25); Pesaro 26/67 (7/32 da tre, ro 13 rd 13).

Sassari. La maglia di Pesaro fa sempre l’effetto muleta rossa alla Dinamo quando gioca al PalaSerradimigni. È un Banco rabbioso e pieno di energie quello che travolge la quarta forza del campionato confermando la tradizione casalinga vincente: 110-74. Anche questa volta non c’è il play Robinson, che resta seduto in panchina, ma la prestazione è all’opposto di quella di Napoli per aggressività e intensità nelle due metàcampo: i biancoblù continuano a difendere forte, correre e far divertire i tifosi come mai accaduto in questa stagione altalenante.

Il dopo gara

Il tecnico Piero Bucchi ha dichiarato: «Bravi i ragazzi, sono stati molto coesi, con voglia di passarsi la palla. Partita molto bella e il pubblico che ringrazio spero si sia divertito. Abbiamo avuto un impatto fisico importante». Si sono divertiti i tifosi, si è scatenato Dowe, con la miglior prova della stagione. Con lui, altri cinque in doppia cifra.

La chiave del match

Lo stesso Bucchi aveva chiesto intensità fisica anche nei contatti e così è stato. Da subito. Se il primo quarto si è chiuso “solo” sul 29-21 è perché Cheatham ha piazzato qualche canestro, ma per il resto Dowe e Kruslin hanno incanalato subito la partita dove volevano, limitano la coppia di guardie Moretti-Abdur Rahkman e segnando spesso e volentieri. Lo strappo decisivo nel secondo quarto, quando sul parquet c’erano molte seconde linee, da una parte e dall’altra. Difesa dura e transizione rapida: la Dinamo ha sciorinato belle giocate e il parziale è stato impressionante, 32-15.

Gara finita, perché nel terzo quarto non c’è stato alcun calo, il Banco ha continuato a tenere alta l’aggressività e il ritmo: anche +40, ma non c’era bisogno di tanto per ribaltare il -6 dell’andata.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata