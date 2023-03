una Dinamo che diverte 

Sei vittorie di fila in campionato sono una novità per l'allenatore biancoblù ma non per alcuni giocatori che nella stagione 2020/21 erano guidati dal Poz: Treier, Kruslin, Bendzius, Gentile, Chessa, Devecchi e Gandini arrivarono a otto successi consecutivi. Curiosità: quella serie venne chiusa dalla sconfitta contro Varese. Nella stagione interrotta per Covid invece le vittorie furono addirittura nove. Il record è quello della stagione 2018/19, quando Pozzecco subentrò al dimissionario Esposito. Le vittorie considerando anche l'Europe Cup furono addirittura 22: 9 nella stagione regolare e 6 nei playoff scudetto. Un'altra curiosità: né la squadra del triplete né quella vicecapolista del 2012/13 (allenate da Sacchetti) riuscirono a infilare più di sei vittorie di fila. La differenza è che la partenza era stata ben altra e quindi ebbero grande continuità.

L'ala Raspino ha cancellato il play Ross, Kruslin ha limitato Brown. La forza fisica di Dowe consente di accettare i cambi anche con le ali piccole e a volte pure con le ali grandi. Altro dato: appena 9 palle perse e 12 recuperate, invece Varese ha perso ben 20 palloni sull'aggressività difensiva biancoblù. Tanti giocatori del Banco si sono tuffati sul parquet per intercettare i passaggi o recuperare qualche palla. Segnale di una voglia condivisa di lottare in difesa.

Sassari. Bellissima e divertente come le squadre di Pozzecco e di Sacchetti. La Dinamo del coach Piero Bucchi è entrata nel cuore dei tifosi per qualità di gioco e agonismo. La differenza è forse nell'approccio difensivo: le formazioni dei suoi illustri predecessori traevano forza dal talento e dalla grande fiducia che avevano i giocatori in attacco, questa di Bucchi dà il meglio quando riesce a difendere con efficacia.

La prova difensiva contro Varese è stata mostruosa perché di fronte c'era l'attacco più prolifico della serie A (93 punti di media) e perché Sassari era senza due elementi del quintetto: il play Robinson e l'ala piccola Jones. Neppure Milano era riuscita a fare di più: aveva tenuto Varese a 7 punti segnandone 87, il punteggio di sabato è 102-73.

Precedenti

Griglia playoff

A otto giornate dal termine occorrono altre 3 vittorie per rendere certa la partecipazione agli spareggi per lo scudetto. Forse anche 2 considerate le situazioni di vantaggio negli scontri diretti con Venezia e Trento. L'obiettivo è diventato il quarto posto, che garantisce la bella in casa nei quarti dei playoff. La Dinamo è davanti a Varese e Pesaro sulle quali vanta saldo positivo nei confronti diretti. Vincere a Brindisi o comunque non sprecare il +18 del PalaSerradimigni significherebbe acquisire un altro vantaggio. Ecco perché per conservare il quarto posto dovrebbero bastare cinque vittorie negli ultimi otto turni. Difficile invece scalzare Tortona dal terzo posto, perché anche se sarà di scena al PalaSerradimigni domenica ha comunque 6 punti di vantaggio e il calendario sassarese ha in serbo ancora i big match in trasferta contro Virtus Bologna e Milano.

