una dinamo ammazzagrandi 

reyer venezia 71

Dinamo sassari 78

Umana R. Venezia : Spissu 3 (0/1, 1/2, 5 r.), Heidegger 11 (1/3, 3/7, 3 r.), Casarin 3 (0/1, 1/3), De Nicolao (0/2 da tre, 2 r.), O'Connell ne, Janelidze ne, Kabengele 2 (1/3, 3 r.), Brooks (1 r.), Wiltjer 6 3/4, 5 r.), Simms 22 (4/8, 2/5, 6 r.), Tucker 17 (8/13, 0/2, 9 r.), Tessitori 7 (2/5, 1/2, 6 r.). All. Spahija.

Banco di Sardegna SS : Cappelletti 10 (5/7, 0/1, 5 r.), Treier, Tyree 13 (4/7, 1/7, 4 r.), Kruslin 3 (0/1, 1/3), Raspino ne, Gandini ne, Gentile ( 2 r.), Diop 12 (4/6, 1/1, 5 r.), Gombauld 22 (7/13, 6 r.), McKinnie 5 (1/2, 1/2, 3 r.), Jefferson 7 (3/3, 0/5, 2 r.), Charalampopoulos 6 (2/5, 0/2, 4 r.). All. Markovic.

Arbitri : Begnis, Paglialunga e Pepponi.

Parziali : 18-17; 36-42; 60-57.

Note . Usciti per 5 falli: McKinnie.Tiri liberi: Venezia 9/15; Sassari 14/20. Percentuali di tiro: Venezia 27/64 (8/26 da tre, ro 15 rd 28); Sassari 30/65 (4/21 da tre, ro 8 rd 27).

Il secondo scalpo illustre dopo quello della Virtus Bologna ha il sapore della conferma: la Dinamo di Markovic ha preso quota. Sbanca il PalaTaliercio per 78-71 e per la prima volta nella stagione pensa ai playoff come un obiettivo reale, non come a un'eventualità. E gli ultimi due posti sono distanti 8 e 10 lunghezze.

Lo scacchista Markovic

Successo pesante in un campo dove in dieci gare aveva vinto solo Napoli tirando bene da tre. Invece per il secondo colpaccio della stagione coach Markovic ha vinto giocando meglio e dominando spesso tatticamente. È dentro l'area col pick and roll centrale e i tagli che Sassari ha fatto malissimo ad un'avversaria con più stazza ma meno agilità. Il doppio asse play-pivot Cappelletti-Jefferson e Gombauld-Diop ha fatto sfracelli, ovviando a una serata negativa dei tiratori: Tyree, Jefferson e Charalampopoulos hanno messo insieme la miseria di 1/15. Ma gli accorgimenti difensivi, la varietà di quintetti (piccoli e alti) e soluzioni proposti dal coach Markovic hanno avuto la meglio su Venezia, che oltre al tiro da tre (precisa a tratti) e alle penetrazioni del muscolare Tucker non ha saputo proporre molto. Anche perché i biancoblù sono rientrati quasi sempre bene e rapidamente in difesa.

Dispari e pari

Meglio Venezia nel primo e terzo quarto: 9-1 dopo tre minuti grazie alle triple di Simms e +6 al 28'. La Dinamo però non ha sbandato e ha vinto le frazioni pari: +10 nel secondo quarto col taglio di Gombauld e quindi il parziale di 21-11 nell'ultimo quarto, quello decisivo, dove nel momento di massimo sforzo difensivo della Reyer per recuperare il divario scavato dall'inarrestabile Gombauld, è emerso il talento di Tyree: arresto e tiro in arretramento per il +8 a 50 secondi. Gara finita.

