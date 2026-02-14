VaiOnline
Serie A.
15 febbraio 2026 alle 00:26

Una difesa con Mina e Rodriguez Il Cagliari si affida al Sudamerica 

Yerry è una grande risorsa. Lo ami o lo detesti, per quel suo modo così personale di gestire il campo e la sua immagine pubblica. Ma chi ce l’ha a fianco, o davanti agli occhi come Caprile, sa di poter contare su esperienza, tempismo, carica. Si chiama leadership, che lui non disdegna di distribuire a chi gli sta vicino. In questa stagione, su ventiquattro giornate, soltanto una volta Fabio Pisacane ha scelto lui, il centralone colombiano, insieme al ragazzo venuto da San Ramon, ovvero Juan Rodriguez, il difensore per cui è stato sacrificato un senatore come Sebastiano Luperto. E domani, nel match che vale già una fetta di categoria, dovrebbero scendere in campo uno vicino all’altro, Colombia e Uruguay, il Sudamerica che si tinge di rossoblù.

La difesa

Pisacane, in questa prima stagione alla guida del Cagliari dei grandi, ha quasi sempre scelto Mina e Luperto al centro del reparto arretrato. Undici volte è stata la coppia titolare, dalla sfida con l’Inter alla Domus – fine settembre ‘25 – è comparso Ze Pedro nelle rotazioni, mentre dal match felice e vincente con la Roma di dicembre ‘25 abbiamo imparato ad apprezzare Rodriguez. In quel settore così delicato è tornato per qualche sporadica (e positiva) apparizione Deiola, si è affacciato anche Zappa, all’occorrenza ha dato una mano Obert, nell’ultima uscita all’Olimpico con la Roma ha esordito Dossena, ma l’esito non è stato quello auspicato. Il centrale di Brescia si è confrontato con un Malen in condizioni esplosive ed è andata bene che i gol siano stati solo due, vista la clamorosa occasione per siglare la terza rete fallita dall’olandese.

Domani sera contro il Lecce, squadra che “vanta” il peggior attacco del campionato, dovremmo vedere dal primo minuto Mina - che ha recuperato e sta bene – con Rodriguez, un destro e un mancino come nel Cagliari con Luperto, presente e futuro del club nelle idee della società. Lo abbiamo capito da come è stato gestito il mercato, dalle parole del diesse Angelozzi, dall’investimento fatto: la cessione inattesa e non priva di malessere di Luperto, la spiegazione del direttore sportivo («Ci servivano risorse, una valutazione come quella di Luperto era irripetibile, Rodriguez avrà più spazio») e le cifre dell’uruguaiano, quattro milioni di euro al Penarol, che godrà di un 20 per cento sulla possibile futura rivendita.

La compatibilità

Nell’unico match disputato insieme dal primo minuto, quella partita gettata via con il Pisa, Rodriguez aveva mostrato tempismo e carattere per 89 minuti, fino alla disattenzione del 90’ che aveva consentito ai nerazzurri di pareggiare, mentre Mina era stato schierato nonostante un’evidente carente condizione fisica. Ora lo scenario è cambiato, la squadra viaggia con otto squadre sotto in classifica e Mina sembra stia veramente meglio rispetto a quel grigio pomeriggio. Rodriguez potrà solo giovarsi di un senatore come il colombiano al suo fianco. Il Lecce è a caccia di punti, ma Caprile può stare tranquillo con quei due lì davanti.

