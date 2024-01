«Una dichiarazione d’amore per Maria Lai» 

Si è legato alla montagna. Ha portato in giro per l’Italia con una tappa al museo Maxxi di Roma quel cartello sradicato con due grandi zolle di cemento e terra, Ulassai. E poi l’ha ricollocato novanta gradi a ovest della normalità col cielo d’Ogliastra come quinta. Da scultore di parole e cesellatore di attimi, Marcello Maloberti ha costruito un momento che in realtà è senza fine, un vertiginoso abisso di citazioni e rimandi oscillante come ogni sua opera con l’andamento del pendolo. Fra serio e faceto, onirico e chirurgico, leggero e sostanziale. Un gusto per l’ossimoro che prevede, sempre e comunque, lo sguardo altrui perché la macchina possa davvero girare come è buono e giusto.

1981-2019

Ci ha buttato dentro tutto, in questo ricordo rivisitante: l’affetto per Maria Lai, la capacità di far suo - e a suo modo - un gesto artistico straordinario la cui eco continua a risuonare dai crinali aspri dei tacchi al mondo intero, una qualità di istrione gentile con il birignao della conversazione soft eppure sincopata. Treccani ha mandato da poco in libreria “Cuore mio” (presentazione giovedì prossimo alla Fondazione di Sardegna, ore 18, del cortometraggio e del volume con il direttore editoriale dell’Enciclopedia Treccani ed ex ministro Massimo Bray, il lungimirante curatore del progetto Davide Mariani, il presidente della Fondazione Giacomo Spissu e ovviamente Maloberti). Il titolo riprende quello della performance, a suo volta figlio della favola raccontata da Salvatore Cambosu in “Miele amaro” quando la madre si trasforma in pietra per salvare il suo amato bambino. Il volume ripercorre con andamento profondamente diacronico, come è scontato data la stoffa del personaggio, la realizzazione del progetto del 2019. C’è anche la riproposizione ogliastrina di una delle sue performance più celebri, quella del circo che è anche disco-balera e si nutre di azione collettiva. Tutt’intorno, un combinato disposto di fotografie che eternano per la seconda volta la comunità di Ulassai nel firmamento dell’arte che riesce a catalizzare le riforme sociali assumendone in qualche modo la guida.

Fatti e antefatti

Da più di quarant’anni quel nastro celeste che ha cinto le case di Ulassai come un’ipotesi concreta di abbraccio nella visione luminosa di Maria Lai sventola nell’immaginario artistico collettivo. «Il progetto del 2019 era una dichiarazione d’amore verso una persona che non ho mai conosciuto ma di cui viceversa ho sempre percepito la grandezza – racconta oggi Maloberti –. “Legarsi alla montagna” è uno straordinario lavoro sul ricordo. C’è una fortissima impronta su un segno deciso ma che riesce a essere insieme anche leggero e poetico. Il riconoscimento postumo del grande pubblico non cambia una virgola della statura di Maria Lai. Sotto la superficie si vede qualcosa di primitivo, quasi ruggente». L’uomo è spiazzante, anzi è un accorto utilizzatore dello spaesamento come tecnica sublime di partecipazione. «Non ho neanche la televisione ma adoro chiacchierare, sento mia l’idea della provincia che non è quella del provincialismo. Ho lavorato spesso sullo spazio urbano scegliendo di lasciare delle tracce in un contesto pubblico che non ha inizio né fine». L’autore delle Martellate, quella sorta di linguaggio cuneiforme che scandaglia con ironia e sintesi fulminante la terra che ci sostiene senza mai dimenticare i tempi della narrazione, continua ad amare l’insegnamento. Cattedra di arti visive alla Naba di Milano (la Nuova accademia di belle arti). «I miei studenti sono il migliore dei rifugi. Dare e ricevere energia resta una terapia, la più utile che conosco».

