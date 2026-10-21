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Arbus
22 ottobre 2026 alle 00:24

Una diagnosi precoce per i detenuti 

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La salute pubblica passa anche dagli istituti penitenziari. La Asl del Medio Campidano, in collaborazione col personale della casa di reclusione “Is Arenas” di Arbus, promuove iniziative di prevenzione e diagnosi precoce per i detenuti, iniziativa finalizzata a ridurre le disuguaglianze e garantire pari opportunità di prevenzione e cura anche nei contesti di maggiore vulnerabilità. Si parte col personale del Centro Screening che affianca gli operatori sanitari della colonia penale nella distribuzione delle provette per il tumore del colon-retto, e nell’inserimento dei dati sul portale operativo. L’intervento inoltre formerà il personale sanitario del carcere sulla gestione delle procedure. Non solo, è attivo il programma di screening per l’epatite C, fondamentale per l’identificazione precoce dell’infezione al fegato, tramite azioni di prevenzione. Per l’azienda sanitaria «la cura è un diritto di tutti: portare gli screening anche in carcere significa promuovere equità e tutelare la salute di ogni persona».

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