Una denuncia per stalking prima di essere ucciso 

Processo per un omicidio annunciato, l’istruttoria in Assise, a Sassari, per la morte di Davide Unida sta mettendo in luce il gravissimo antefatto del delitto. Unida, hanno confermato i Carabinieri che hanno condotto le indagini, era finito nel mirino del presunto responsabile dell’aggressione mortale, Fabio Malu. Non solo, nell’aprile del 2023, tre mesi prima del delitto, Unida presentò una denuncia per stalking (archiviata dopo l’omicidio). Ieri, davanti ai giudici della Corte d’Assise di Sassari, i testimoni (tutti militari dell’Arma) citati dal pubblico ministero Alessandro Bosco, hanno ricostruito il rapporto tra presunto assassino e vittima, poi si sono soffermati sulle tragiche fasi della aggressione mortale del luglio 2023, nella piazza centrale di Luras. Davide Unida sarebbe stato perseguitato per diversi mesi, Malu lo avrebbe letteralmente braccato in paese a tal punto di essere costretto ad andare via da Luras. Va detto che i due erano ai ferri corti da almeno due anni. Per quanto riguarda la dinamica dell’aggressione, è stato mostrato in aula un filmato (di un sistema di videosorveglianza) che documenta il delitto. Malu vede Unida in strada, dalla sua abitazione, ed esce impugnando il manico di un aspirapolvere. La vittima ha un’ accetta in mano, Malu blocca il braccio di Unida e lo colpisce cinque volte, indirizzando i colpi mortali tra il collo e la fronte. I testimoni hanno risposto alle domande del difensore di Malu, Giampaolo Murrighile e il legale di parte civile, Sergio Milia. La prossima udienza è fissata per il 24 giugno.

RIPRODUZIONE RISERVATA