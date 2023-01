«Una delle feste più belle d’Italia» 

Il conto alla rovescia è partito. Tra un mese sarà Sartiglia e la macchina organizzativa ormai lavora a tempo pieno per un’edizione all’insegna della sicurezza e si tornerà alla normalità dopo il blocco dovuto al Covid nel 2021 e la manifestazione in formato ridotto di un anno fa. Ieri in Prefettura durante la riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica si è parlato del programma di massima della manifestazione che come ha sottolineato il prefetto Fabrizio Stelo «quest’anno sarà un’edizione alla riscoperta dei valori e delle tradizioni ma, soprattutto, della voglia di stare insieme. Finalmente sarà restituita alla città e ai cittadini la manifestazione più sentita».

Il vertice

Alla riunione, presieduta dal prefetto, hanno partecipato il questore, i comandanti provinciali di Carabinieri, Guardia di finanza e Vigili del fuoco, il sindaco, i presidenti del Comitato Sartiglia e della Pro Loco, il dirigente della Polizia stradale, il comandante della Polizia municipale e i rappresentanti dell’Asl e dell’Azienda Emergenza 118. Si è parlato di tematiche di sicurezza, che anche quest’anno seguirà il format ormai consolidato con un piano di controllo e vigilanza ben definito. E della manifestazione, in programma domenica 19 e martedì 21, che quest’anno tornerà a essere la festa della città. «Entusiasmo alle stelle e voglia di riscatto dopo anni difficili» ha commentato il prefetto Stelo al termine della riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Il programma

Gli organizzatori stanno definendo anche un programma di iniziative che faranno da contorno alla corsa, ci saranno appuntamenti musicali, gastronomici e culturali. «Eventi che, come nelle edizioni pre Covid, potranno richiamare numerosi turisti per uno dei più bei carnevali d’Italia. Ci auguriamo possa svolgersi in maniera festosa, ma in una cornice di garanzie di massima sicurezza per tutti».