Una delegazione in Spagna 

Il patto di gemellaggio tra Teulada di Cagliari e Teulada di Alicante fu stipulato in Spagna nel 1984. Negli ultimi mesi gli spagnoli hanno inviato due delegazioni al massimo livello di rappresentanza riconfermando i protocolli stilati quaranta anni fa.

La Giunta comunale e una rappresentanza delle associazioni culturali ed economiche sabato volerà in Spagna per 5 giorni per ricambiare la visita, ospitati dall’Alcalde di Teulada. Saranno visitati i luoghi di interesse storico e culturale e la zona turistica di Moraira, oltre a partecipare a convegni e rievocazioni. (s. l.)

