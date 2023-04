Una decina di indagati sulla scia delle pistole sequestrate 

Due pistole usate in diverse occasioni (una semiautomatica Beretta calibro 9 e un revolver Smith & Wesson calibro 357 magnum), un gruppo di pregiudicati ora iscritti nel registro degli indagati della Procura di Sassari e interessanti scenari che si stanno aprendo agli investigatori grazie a un controllo incrociato di dati: è quello che succede dopo il sequestro delle due pistole in una abitazione di Buddusò. I Carabinieri hanno prelevato le armi la settimana scorsa nella casa della persona che le aveva sulla base di un regolare permesso. L’operazione dei Carabinieri di Ozieri sembrava un normale controllo a carico del proprietario, che, si legge nella nota stampa dell’Arma, “ha dato prova di assoluta inaffidabilità nella custodia delle pistole”. Una strana storia, che ora, però, assume ben altri contorni e dimensioni. Il pm di Sassari, Angelo Beccu, coordina una attività che riguarda una decina di persone, tutte già identificate e indagate. Si parla di un gruppo di pregiudicati attivi a Olbia e nel Sassarese, ma non solo, che aveva la disponibilità della Beretta calibro 9 e della Smith & Wesson calibro 357 magnum. Stando a indiscrezioni, si parla di un utilizzo, ancora tutto da provare, in reati gravi come rapine e intimidazioni. Alcune delle persone indagate sono rimaste coinvolte in importanti inchieste su traffico e spaccio di sostanze stupefacenti. La Beretta e la Smith & Wesson erano armi “pulite”, legittimamente detenute, quasi impossibile per gli investigatori arrivare alle due pistole. Ma ora le armi sono nelle mani dei militari del Ris di Cagliari e potrebbero fornire elementi decisivi per diversi filoni di indagine.

