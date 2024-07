«Una crociera aperta ai residenti in tutto il territorio»  

Una crociera aperta a tutti, senza limiti d’età, anche ai non residenti. È la novità della tradizionale gita over 65 di Sanluri, promossa a maggioranza nel corso di un’affollata assemblea dei giorni scorsi, nei locali della biblioteca comunale. «Abbiamo ritenuto doveroso - dice il sindaco, Alberto Urpi - condividere con gli interessati la proposta di allargare la partecipazione al viaggio a chiunque del Medio Campidano voglia unirsi al gruppo. L’innovazione, rispetto alle edizioni passate, riservate esclusivamente ai nostri anziani, era stata chiesta da diverse famiglie».

Si allargano così gli obiettivi dell’iniziativa: favorire le relazioni fra generazioni, opportunità d’incontri a livello di territorio, cura degli affetti e ampia socializzazione. «Sarà l’occasione - dice un veterano della comitiva, Mauro Decandia - per avvicinarci ai giovani, loro esperti delle nuove tecnologie, come navigare velocemente su internet, noi con esperienza di regole nei viaggi organizzati”. L’assessore al turismo, Fabrizio Collu, aggiunge: “L’itinerario scelto è una crociera ad ottobre, da Cagliari a Barcellona. Il costo si aggira sugli 800 euro, il 5 per cento lo paga il Comune. Le iscrizioni sono aperte”.

