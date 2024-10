Una crisi idrica mai vista prima: piano di risparmio dell’acqua contro la grande sete in Baronia 

Il dato fa rabbrividire. Nell’invaso del Maccheronis l’acqua invasata è sotto di 700 mila metri cubi. Una situazione che fin dalla costruzione dell’invaso non si era mai presentata in questi termini minimi. La gravissima crisi idrica che attanaglia i comuni costieri dell’Alta Baronia, di San Teodoro e Budoni è di portata eccezionale. Questo costringe la Regione e gli enti che governano i bacini a intervenire per far fronte alla penuria di risorse che neanche le piogge dei giorni scorsi hanno mitigato. Al Consorzio di bonifica della Sardegna centrale parlano di un accumulo di appena 30 millimetri: basterebbero a garantire un prelievo di due giorni, al massimo tre. La preoccupazione è tanta e con il piano di restrizioni di Abbanoa che sta pian piano prendendo corpo, si cerca in tutti i modi di risparmiare il più possibile sulle scarsissime scorte rimaste per il territorio.

Connessione con Torpè

Che il quadro sia a tinte fosche lo si capisce anche dall’accelerazione che la Regione dà a un nuovo programma di interventi per risolvere una volta per tutte il problema dell’approvvigionamento idrico nella costa nordorientale, sotto Olbia. Il primo, chiesto da più parti per dare risposte nel minor tempo possibile, riguarda la connessione tra la diga di Torpè e quella del Maccheronis per la quale l’assessorato regionale ai Lavori pubblici guidato da Antonio Piu ha già stanziato mezzo milione di euro ed è a caccia di un ulteriore milione e mezzo per coprire totalmente il costo dell’opera.

La diga di Torpè

Altra novità dell’ultim’ora è l’accelerazione del progetto di ampliamento della diga di Torpè, già finanziata con 8 milioni di euro: lavori da febbraio. A Cagliari si parla inoltre della modifica dei piani di laminazione, dando spazio ad interventi più dinamici.

Forniture ridotte

Intanto i tagli ai consumi decisi dal tavolo di crisi permanente per i cinque comuni serviti dal comprensorio del Posada, sono già in essere. A Siniscola sono scattati ieri e a parte alcune località, che potranno contare sempre sull’apporto dell’acqua sorgiva di Fruncu ‘e Oche (Sant’Efisio, San Narciso, Salapattu e Artu Canu), l’erogazione sarà garantita oggi e domani per poi passare al razionamento a giorni da giovedì. Gli abitanti di Torpè, in attesa delle piogge potranno contare sull’acqua pompata da una chiatta sistemata in un laghetto a valle della diga. Nelle frazioni di Su Cossu e Concas, alimentazione tramite autobotte a giorni alterni. Per quelle di Brunella e Talavà, nessuna restrizione grazie all’approvvigionamento dalla sorgente. Al contrario, Posada dovrà affrontare il razionamento in tutto il suo territorio. A Budoni restrizioni nel centro urbano e nelle frazioni di Tanaunella, Limpiddu, San Gavino, Birgalavò, Ludduì, Agrustos e Ottiolu. Nessuna restrizione grazie all’approvvigionamento da sorgente nelle frazioni di Solità, San Lorenzo, S’Iscala, Muriscuvò, Tamarispa, Berruiles, Nuditta, San Pietro, Lutturai, Luttuni, Strugas e Maiorca. Restrizioni nel centro urbano e nelle principali frazioni. Erogazione normale grazie all’approvvigionamento da sorgente a Silimini, Franculacciu, Stazzu Bruciatu e Schifoni. Anche a San Teodoro il razionamento a giorni alterni interessa il centro urbano e le frazioni.

