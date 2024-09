Una crema per le mani a 105 anni 

Per i suoi 105 anni si è regalata una crema per le mani. Ospite della figlia, Battistina Piras è andata ad acquistarla nella profumeria di via Monsignor Virgilio, a Tortolì. La nonnina di Osini martedì ha soffiato sulle candeline piantate nella torta alla crema che ha degustato insieme ai familiari. «Mi piace passeggiare, sia a Osini che a Tortolì», esordisce nonna Battistina, vedova di Eugenio Podda e madre di nove figli (di cui quattro in vita). Ha sette nipoti e 10 pronipoti. Ha passato il Covid, ha ricevuto i tre vaccini e gode di buona salute, con una invidiabile lucidità mentale. «Un segreto per arrivare in forma a 105 anni? Nessuno in particolare, se non essere in pace con tutti e mangiare sano, soprattutto culurgionis e minestrone. I dolci? Non tanti, fanno ingrassare».

Nella sua casa al civico 28 di via Trieste ha ricevuto anche la visita del sindaco, Alfredo Cannas.

La storia

Il 23 aprile 1943 Battistina si trovava ad Arbatax, in occasione dei bombardamenti durante la Seconda guerra mondiale. «Ero andata a portare della verdura, una bomba aveva ucciso il capostazione». La nonnina di Osini ripudia la guerra: «Basta guerre. Dio liberi il mondo dai conflitti». Lei è credente, devota alla Madonna e ai santi venerati nella sua comunità: «Prego sempre santa Susanna, san Giorgio, sant’Antonio, san Sebastiano e santa Lucia. Finché ho potuto sono andata in chiesa, ma ora ricevo la comunione a domicilio. Credo in Dio creatore del mondo».

Negli anni ‘60 Battistina si era trasferita a Milano per seguire la figlia Mariolina, fresca vincitrice di un concorso alle Poste. È rimasta fino al 2014. «Mio marito - racconta - faceva il minatore a Carbonia e abbiamo vissuto a Cortoghiana». Oggi la nonnina trascorre il suo tempo tra faccende domestiche e passeggiate: «Ho sempre cucito, realizzavo i vestiti ai miei figli, maglioni e giacche a uncinetto. Oggi guardo la tv, asciugo le stoviglie e aiuto a cucire i culurgionis. E coccolo i nipoti».

Famiglia di postali

La storia della centenaria d’Ogliastra e della sua famiglia è legata a doppio filo a Poste Italiane.

Oltre a Mariolina, quando hanno concluso gli studi anche gli altri figli Paolo, Antonella, Ivonne e Roberto sono entrati a far parte della famiglia di Poste. Mariolina e Antonella alla filiale di Milano, Paolo al centro meccanizzato di Peschiera Borromeo, Roberto tecnico al polo tecnologico di Milano, Ivonne, sino al 2011 alla filiale di Nuoro, nel ruolo direttrice dell’ufficio postale di Osini. Alla grande famiglia “postale” di Battistina si sono poi aggiunti il genero Franco, marito di Antonella, la nuora Ermelinda, moglie di Roberto, e la nipote Francesca, figlia di Ivonne.

