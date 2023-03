Una costa da 200 mila  follower 

Le bellezze naturali disseminate tra Pedra Longa e Cala Luna, foto e video spettacolari di alta qualità, la passione per i social media. Sono gli ingredienti che hanno portato nei giorni scorsi il profilo instagram “costadibaunei”, creato nel 2018 dal giovane baunese Cristiano Carta, social media manager di 33 anni, a raggiungere i 200 mila follower.

E se per toccare quota 100 mila, raggiunta nel giugno del 2021, erano stati necessari tre anni dal lancio del profilo sulla piattaforma, gli altri 100 mila si sono aggiunti in meno di due anni, a dimostrazione di un trend decisamente positivo per la costa di baunei in generale, e per il profilo “costadibaunei” su instagram in particolare. «Analizzando i dati dei follower emerge il fatto che il 66 per cento sono stranieri – spiega Cristiano Carta – in particolare americani e brasiliani». Un profilo che a poco a poco si è trasformato in una sorta di gentile “ufficio informazioni di base” su Baunei e dintorni. (gm. p.)

