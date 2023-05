Una Cos già in vacanza travolta dal Monterotondo 

R. Monterotondo 5

Cos 2

Real Monterotondo (4-3-3) : Benvenuti (1’ st Faraglia), Albanesi, Baldassi, Carosi, Fontana, Gianni, Macrì, Meledandri (15’ st Palladini), Pasqui, Putti (23’ st Mattei), Tilli (3’ st Nardoni). In panchina Bagaglini, Calisto, Cannas, Di Vico, Trubiani. Allenatore Paris.

Costa Orientale Sarda (4-4-2) : Maurizio Floris, Balbo (1’ st Cossu), Manca (1’ st Derbali), Cadau (1’ st Mattia Floris), Demontis, Ladu, Mancosu, Zoppi, Vesi, Villa (1’ st Zanoni), Ganzerli. In panchina De Luca, Piredda, Nurchi, De Mutiis, Laconi. Allenatore Loi.

Arbitro : Bellò di Castelfranco Veneto .

Reti : nel pt 7’ Fontana, 27’ Carosi, 35’ e 37’ Tilli; nel st 5’ e 26’ Mancosu, 36’ Nardoni.

Note : espulso Vesi al 41’ pt; ammoniti Manca, Balbo.

Monterotondo. Sconfitta indolore per la Cos sul campo del Monterotondo. La squadra di Francesco Loi, che ha conquistato la salvezza nella penultima giornata, incassa 5 reti (4 già al 37’) ma chiude il torneo in una dignitosa nona posizione.

La cronaca

Dopo appena 7’ i padroni di casa passano in vantaggio con un’incornata di Fontana. Al 20’ una conclusione di Demontis si spegne di poco a lato. Al 27’ Putti ci prova dalla distanza, Floris respinge corto e sulla ribattuta dell’estremo difensore sardo Carosi ribadisce in rete. Tra il 35’ e il 37’ si scatena Tilli che prima su un passaggio dal fondo arriva dalle retrovie e trafigge Floris e poisi ripete insaccando dall’interno dell’area. Come se non bastasse, al 41’ i canarini restano in dieci per l’espulsione di Vesi.

Il secondo tempo

Nella ripresa reazione d’orgoglio della Cos. Al 5’ accorcia le distanze il solito Mancosu, che riceve palla nel cuore dell’area e batte Benvenuti. Al 26’ Mattia Floris serve in verticale lo stesso attaccante che firma la sua doppietta personale. Al 36’ sinistro imprendibile di Nardoni per il 5-2 finale. «Siamo felicissimi per aver raggiunto l’obiettivo prefissato», dice il segretario della Cos, Franco Palleschi, al suo 41esimo anno di attività, «i ragazzi hanno disputato un grande girone di ritorno mostrando orgoglio e capacità. Sono stati bravi a recuperare i punti persi all’andata».

