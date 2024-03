Una “corsetta” lunga 43 anni 

Tutto nasce 43 anni fa, quando un gruppo di amici di Bauladu non sapeva come trascorrere il giorno dopo Pasqua. Per non stare a casa decisero di organizzare una corsa: la loro “gita” da quel Lunedì dell’Angelo, era il 1980, è diventata l’ormai tradizionale “Corsa di Pasquetta” con 300 atleti che percorrono il territorio in lungo e in largo. Una grande festa per tutta la comunità: da sempre dopo la gara i partecipanti trascorrono la giornata a Bauladu, nel parco di Zinnuri. Per il Comune, che collabora all’organizzazione dell’evento, è l’occasione per promuovere le bellezze del territorio.

L’evento

Il primo aprile andrà in scena una nuova competizione organizzata dal Gruppo sportivo atletica Bauladu. Si tratta di uno degli appuntamenti sportivi più longevi dell’attività agonistica in Sardegna, assieme alla Marcialonga del carciofo che viene organizzata dallo stesso anno a Samassi. «Ogni anno è sempre bello ricordare quella prima nostra Pasquetta – racconta Antonio Pintus, presidente del gruppo Sportivo ma anche promotore della prima gara –. Ricordo ancora che quell’anno, prima delle feste, il mio gruppo di amici aveva pulito varie zone del paese, quelle dove poi si doveva svolgere la gara. Contribuì anche il Comune mettendo in campo gli operai. Da quella semplice corsetta breve tra amici, ora chi partecipa percorre tanti chilometri tra cammini sterrati, strade di pietra all’interno del centro storico e ancora macchia mediterranea nella parte collinare del territorio bauladese . Insomma – va avanti Pintus – chi partecipa si allena tanto. Io, dopo molti anni di corse, a 70 anni suonati non sarò tra gli atleti, ma è come se ci fossi».

Lo spettacolo sportivo

Il raduno degli atleti, per il ritiro pettorali di gara, è in programma a partire dalle 8.30 in piazza Emilio Lussu. Alle 9.20 la partenza delle categorie Esordienti, Ragazzi e Cadetti maschili e femminili. Alle 10 tutte le altre categorie. Poco prima di mezzogiorno sono previste le premiazioni. «Anche questa volta sarà uno spettacolo - dice ancora il presidente del Gruppo sportivo Pintus - Ci saranno tantissimi affezionati a questa manifestazione. Sarà una giornata di sport, ma anche un modo per stare assieme e per ricordare la storia della gara. Il nostro obiettivo è quello di mantenere viva la manifestazione».

RIPRODUZIONE RISERVATA