Una corsa per promuovere la donazione 

Dopo la gara ciclistica di sabato 14, che ha visto la numerosa partecipazione di pubblico e ciclisti, Monserrato si prepara a ospitare un'altra manifestazione sportiva organizzata da Prometeo Aitf nell'ambito della campagna regionale “Trapianto e diabete”, finalizzata alla promozione della donazione degli organi. L'evento, denominato “Corri per la vita” come la gara ciclistica, stavolta sarà una gara di atletica e si svolgerà il pomeriggio di sabato 21, in collaborazione con l’Asd Atletica Selargius e con l'associazione Pauly Odv.

Il ritrovo degli atleti delle atlete sarà alle 16,30 nei giardinetti di via del Redentore, mentre la partenza è prevista alle ore 18, sempre dallo stesso luogo. Le iscrizioni alla gara di atletica sono aperte fino a giovedì 19 e si possono fare tramite il sito della Fidal Sardegna, la federazione dell'atletica leggera, o presso la sede di Atletica Selargius. Finora ne sono arrivate duecento, ma si stima che il numero aumenterà. A chi parteciperà verrà data una t-shirt in omaggio. Oltre alla corsa, però, sarà possibile sottoporsi ad uno screening gratuito sul diabete con personale sanitario qualificato presente nei giardinetti di via del Redentore dalle 17 in poi.

RIPRODUZIONE RISERVATA