Una corsa con settecento studenti 

Grande successo per l’edizione 2024 uno degli appuntamenti sportivi più attesi per i giovani atleti sorresi (e non solo): ieri si è tenuta la quinta edizione di “Classi in corsa”, l’iniziativa annuale che vede studentesse e studenti, quest’anno diverse centinaia, darsi battaglia sul campo da corsa.

Spazio anche agli adulti, che si sono cimentati nelle diverse sfide. La manifestazione, che come sempre si tiene con l’affacciarsi della bella stagione, ha appena compiuto un lustro e trova ancora una volta la sua casa nel parco comunale “Is Arenas” o “S’isca”. Il sindaco Massimo Pinna era presente all’appuntamento e, dopo le premiazioni, ha spiegato come fosse coinvolto «l’Istituto comprensivo Pusceddu Villasor-Nuraminis, in una bellissima giornata di sport e socializzazione». Cifre importantissime anche dal punto di vista della partecipazione: «Abbiamo potuto vedere oltre 700 studenti in corsa - continua il primo cittadino – ma anche genitori e insegnanti. Un grande grazie deve andare alla Federazione italiana di atletica leggera e alle tante famiglie presenti e che si sono mese in gioco, o competizione in questo caso». Alla fine della giornata tantissimi ragazzi e ragazze hanno potuto portare a casa la medaglia di partecipazione alla manifestazione. (m. p.)

RIPRODUZIONE RISERVATA