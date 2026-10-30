Una corona di alloro per i caduti in guerra 

Settimo San Pietro celebrerà la Giornata dell’unità nazionale delle Forze armate con una cerimonia in programma per mercoledì 4 novembre in paese.

Organizza l’amministrazione comunale con la collaborazione del gruppo folk “Il Nuraghe”, dell’Istituto comprensivo scolastico del paese e delle locali associazioni di volontariato.

È prevista la partecipazione di una rappresentanza delle Forze armate ed è stato già allestito il programma della giornata: alle 11 si terrà la celebrazione di una messa solenne nella parrocchia cui seguirà il corteo dei partecipanti che arriverà sino alla via Gramsci, dove la cerimonia proseguirà davanti al monumento della pace col rito dell’Alzabandiera e la deposizione di una corona d’alloro in memoria dei caduti in tutte le guerre.

Chiuderà la mattinata l’intervento del sindaco Gigi Puddu. Tutta la popolazione è invitata a partecipare. Risultano essere trentatré i caduti in guerra originari del paese.

RIPRODUZIONE RISERVATA