Una corona d’alloro nel ricordo di Giulia «Basta femminicidi» 

Un’installazione che abita e percorre il Muacc, nel cuore di Castello, attraverso il dipanarsi di un nastro rosso e delle foglioline di alloro tra le opere di Maria Lai, Tonino Casula e Gaetano Brundu, per “disturbare” e coinvolgere chi osserva, affinché la visita al museo universitario per le arti e le culture contemporanee diventi anche un momento di riflessione, intima e pubblica allo stesso tempo, sulla violenza di genere.

L’opera

Si chiama “A call for leaves” (una chiamata per le foglie) ed è l’opera realizzata dalle studentesse e dagli studenti della magistrale di storia dell’arte dell’Università di Cagliari, nata all’indomani della morte di Giulia Cecchettin, la studentessa di 22 anni, uccisa l’11 novembre 2023 dal suo ex fidanzato, Filippo Turetta, e presentata ieri nello spazio museale di via Santa Croce, dove coetanee e coetanei della giovane hanno anche voluto fare, per ricordarla, un minuto di rumore con le chiavi e non di silenzio.

«Per la vicinanza anagrafica, le nostre studentesse e i nostri studenti si sono sentiti particolarmente toccati dal dramma di Giulia. Per questo il museo ha voluto farsi interprete della necessità di un confronto», spiega Simona Campus, docente di museologia, «li abbiamo così invitati a portare in dono una foglia per Giulia e per tutte le altre donne vittime di femminicidio».

Ragazze e ragazzi dell'Ateneo hanno così donato una foglia d'alloro, accompagnata da un breve pensiero, per comporre una simbolica corona di laurea, quella che Giulia non ha mai potuto conseguire in vita. Un’iniziativa che ha trovato larga partecipazione in tutta la comunità universitaria, e non solo. Sono tante e tanti coloro che hanno voluto donare la propria foglia per ricordare non solo Giulia, ma tutte le donne a cui è stata tolta la possibilità di ridere, piangere, correre, amare e vivere.

Le foglie di alloro

«Ci siamo ispirati a quel gesto che i ragazzi e le ragazze usano fare quando si laureano», aggiunge Campus, «cioè regalare una fogliolina d’alloro alle amiche e agli amici che ancora devono conseguire il titolo accademico. Abbiamo così voluto comporre una metaforica corona d’alloro, accompagnata dai pensieri e dalle riflessioni sulla violenza di genere».

In questo modo nella settimana in cui si celebra la Giornata internazionale della donna, l'Ateneo prosegue nel suo impegno per difendere i diritti delle donne e per affermare con forza la lotta a qualsiasi forma di violenza di genere.«Utilizzare l’arte come strumento di partecipazione e consapevolezze è estremamente efficace», aggiunge delegata per l'uguaglianza di genere di Unica, Ester Cois, «il fatto poi che sia partito dalle studentesse e dagli studenti è assolutamente positivo». La mostra sarà visitabile fino al 29 marzo, il martedì e il venerdì dalle 10 alle 14 e il mercoledì e giovedì dalle 10 alle 18.

