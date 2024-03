Una cordata cerca di acquistare TikTok negli Usa 

New York. Una cordata americana per acquistare TikTok e scongiurare che la famosa app sparisca dagli Stati Uniti: l’ex segretario al Tesoro dell’amministrazione Trump, Steve Mnuchin, è sceso in campo per cercare di mettere insieme un gruppo di investitori che acquisti il social mentre Pechino critica aspramente il possibile blocco e invita gli americani a ribellarsi. «Dovrebbe essere controllata da un’azienda americana. In nessun modo Pechino consentirebbe a un’azienda statunitense di controllare nulla del genere in Cina», ha detto Mnuchin ai microfoni di Cnbc dicendosi sicuro che il suo ex capo Donald Trump approverebbe l’operazione. Mnuchin non si sbilancia su chi potrebbero essere gli investitori interessati. La cifra da sborsare non sarebbe indifferente: le stime indicano infatti che un accordo non costerebbe meno di 100 miliardi di dollari. E ci sarebbero poi, secondo gli analisti, problemi di antitrust soprattutto se fra i papabili investitori figurasse uno dei grandi social media americani interessato a mettere le mani sui 170 milioni di utenti di TikTok.

Intanto, l’Autorità Antitrust italiana ha sanzionato TikTok con 10 milioni di euro dopo aver accertato che «risultano inadeguati i controlli della società sui contenuti che circolano sulla piattaforma, in particolare quelli che possono minacciare la sicurezza di soggetti minori e vulnerabili». La multa dovrà essere pagata in solido da tre società del gruppo cinese Bytedance Ltd: l’irlandese TikTok Technology Limited, la britannica TikTok Information Technologies UK Limited e l’italiana TikTok Italy Srl.

