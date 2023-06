Una Corale Vivaldi da applausi a scena aperta 

C’è chi considera come massimo evento culturale la ripetizione all’infinito delle stesse cose, ma per fortuna esiste ancora chi ha voglia di investire nelle novità e di arricchire veramente il territorio con nuove proposte. È stato il caso della Corale Vivaldi, storica formazione di Sassari cresciuta all’ombra del Sacro Cuore che, grazie al contributo della Regione Sardegna e della Fondazione di Sardegna, si è presentata nella propria “casa” con una novità assoluta, accolta da una folla con pochissimi precedenti, ma da primato assoluto valutandola in un’ottica post covid.

La Misa a Buenos Aires, del compositore argentino Martin Palmeri, è uno dei migliori esempi di rivestimento musicale dell’Ordinarium in ottica post-conciliare quando, eliminato l’obbligo del latino e della musica della grande tradizione vaticana, si diffusero alcuni piccoli capolavori, spesso basati su ritmi e melodie della tradizione etnica, ma purtroppo abbiamo avuto anche tanta musica di pessimo gusto.

Non è il caso di questa “Misatango”, che mantiene un raro equilibrio tra le ben note e fresche caratteristiche della danza argentina e una costruzione solidamente ancorata nella tradizione del grande repertorio. Merito del maestro Daniele Manca, direttore artistico della Vivaldi, aver elaborato la proposta e preparato con cura una produzione che si è avvalsa di un gruppo di solisti affidabili, perfettamente in linea col carattere del tutto particolare della serata e con la caratura artistica indispensabile per dare una lettura convincente di certo repertorio.