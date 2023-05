Una coppia di Ardauli volontaria sul fronte del fango 

Dinanzi all’emergenza maltempo in Romagna, alle colonne di Protezione civile e Vigili del fuoco giunte appositamente dall’Isola, si è aggiunto il contributo di emigrati e studenti universitari fuori sede.

Fra loro, Marika Zanelli, 24 anni, studentessa di architettura a Cesena, insieme al fidanzato Francesco Marras, 23, laureando in ingegneria biomedica. Entrambi di Ardauli, sono operativi da diverse ore nelle zone colpite della città.

«Pioveva a dirotto e percorrevo in auto il ponte vecchio – racconta Francesco – quando ho notato che il livello dell’acqua si innalzava terribilmente, mischiato al fango. Ho fatto in tempo a tornare a casa, notando che in rete giravano i primi video sugli allagamenti. Non abbiamo perso tempo, uscendo e prestando i primi aiuti».

Così Marika: «Non ci aspettavamo una situazione così difficile. Siamo rimasti colpiti dalla forza degli amici romagnoli che, nonostante tutto, combattono col sorriso e tanta voglia di rinascita».

Il lavoro della coppia non conosce sosta: dal supporto agli anziani, passano per lo sgombero di strade e scantinati danneggiati dai detriti. «Siamo orgogliosi di tendere la mano a chi ha bisogno – concludono – l’Università è chiusa, divideremo le giornate tra lo studio in remoto e gli aiuti».